Deniz Yücel: Sein Buch erobert jetzt die Kindle-Charts

Der WELT-Korrespondent Deniz Yücel sitzt in der Türkei immer noch in U-Haft.

Und viele Menschen solidarisieren sich mit dem Journalisten, wollen der politisch motivierten Inhaftierung nicht mehr tatenlos zusehen. Sie haben deshalb Yücels Buch „Und morgen die ganze Türkei: Der lange Aufstieg des Recep Tayyip Erdogan“ zum Bestseller in Amazons Kindle-Charts gemacht – und zeigen damit ihre Solidarität.

Aufgerufen zu der Aktion hatte Yücels Journalistenkollege Ralf Heitmann mit einem Tweet: „Nur mal so. Wir könnten Deniz Yücels E-Book über den Aufstieg Erdogans (1,49 €) zum Bestseller machen. #freedeniz“.

Und genauso kam es: Mittlerweile liegt das Buch auf Platz 6 aller bezahlten E-Books für den Kindle, und auf Platz 1 in der Rubrik „Politik & Geschichte“. Damit dürften ein paar Euro für Deniz Yücel zusammenkommen. Noch viel wichtiger ist allerdings das Signal an die türkische Regierung: Deutschland denkt an Deniz Yücel, und lässt ihn nicht in Vergessenheit geraten. Ankara dürfte darüber wenig begeistert sein. Zweck erfüllt!

Hier geht’s zur Petition

Wenn Ihr ebenfalls Solidarität mit Deniz Yücel zeigen wollt, kauft das E-Book oder das iBook, und unterschreibt die Petition zu seiner Freilassung.