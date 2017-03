Das neue iPad zerlegt: „Im Wesentlichen ein iPad Air“

Die Reparaturbastler von iFixit haben das neue iPad im traditionellen Teardown zerlegt.

Das Ergebnis fällt wenig überraschend aus: Das neue 9,7″ Tablet (hier bei Apple erhältlich) basiert abgesehen vom Prozessor-Upgrade im Wesentlichen auf dem Original iPad Air. Apple hat es mit einigen kleinen Aktualisierungen aufgehübscht. Nicht viel habe sich verändert – so lautet das Fazit:

„So remember how we said this was similar to the first Air? We were serious—take a look inside the Air 1 and iPad 5 respectively. Not much has changed.“

iFixit zieht nach dem Teardown in Zweifel, dass das neue iPad ein verbessertes Display hat. Größte Veränderung: Touch ID ist jetzt an Bord. Außerdem auffällig: Es gibt schmalere Löcher bei den Mikrofonen, der fehlende Sperrschalter und eine einzelne Reihe von Lautsprecher-Löchern.

Das neue iPad sei schwerer zu reparieren als das Original iPad Air. Dies liege am Fingerabdrucksensor, der mit dem Logicboard verbunden sei. Der Touch-ID-Button sei „ein Button“ und nicht vergleichbar mit dem neuen solideren Touch-ID-Button, der im iPhone 7 sein Debüt gab.

Noch einmal zurück zum Display: iFixit ist sich nicht sicher, in welchem Bereich das Display besser als im Original iPad Air sei:

„Our question is: brighter than what? It doesn’t look that different from the Air 1’s display. If they mean brighter than the Air 2, then that may simply be due to reverting to the unfused display design of the Air 1.“