ColorWare bietet iPhone 7 Plus im Retro Mac Design an

Mit dem nötigen Kleingeld ist gerade ein iPhone 7 Plus im Design eines alten Macs zu haben.

Anbieter des wirklich schmucken Stücks ist die Veredelungs-Firma ColorWare. Dieses Untermachen machte vor kurzem Furore, als sie Apples AirPods in bis zu sage und schreibe 58 verschiedenen Farben anbot – iTopnews berichtete. Nun hat sie eine neue Kreation vorgestellt.

Es handelt sich um eine streng limitierte Auflage eines iPhone 7 Plus, dessen Look zu dem eines alten Macs umgearbeitet wurde. Klassische Noppen an den Seiten, das alte Apple-Logo mit Regenbogenfarben und das typische Beige machen den Eindruck unverwechselbar.

Kostenpunkt: 1899 US-Dollar

Natürlich ist das Ergebnis nicht mal eben so zu haben: 1899 US-Dollar kostet der Spaß. Das sind 969 US-Dollar für das eigentliche iPhone ohne SIM-Lock und mit 256 GB Speicher sowie 930 US-Dollar für die Veredelung.

Wer bereit ist, diesen Betrag auszugeben, hat dann aber auch noch einen Anreiz schnell zu sein – denn die ersten 25 gebauten Modelle wurden von ColorWare nummeriert und bekamen somit ihre Echtheit zertifiziert.