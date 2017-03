Clips: Neue Video App von Apple „kommt bald“

Apple hat mit Clips eine neue App zum Produzieren von Videos angekündigt.

Die App soll bald im App Store erscheinen. Eine Sonderseite informiert schon jetzt über ihre Features.

Kleine Videos zeigen, wie ihr minimalistisches Design funktioniert. Große Buttons und direkte Editor- und Sharing-Optionen scheinen das schnelle Aufnehmen von Videoschnipseln zu vereinfachen.

Die Ergebnisse können in Clips auch direkt mit Emojis überlagert werden. Per Tipp auf Kontakte erkennt die App, mit welchem Messenger oder sozialen Netzwerk ihr Eure Bekannten am besten erreicht. Wir melden uns, sobald die App verfügbar ist bzw. wenn es weitere Details dazu gibt.