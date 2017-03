CleanMyMac 3 vorgestellt – mit Verlosung von fünf Vollversionen

CleanMyMac 3 bleibt für uns das beste Tool, um beim Mac überflüssigen Datenmüll zu entfernen.

Wir verlosen jetzt fünf Vollversionen für das System-Wartungs-Tool, das auch auf Deutsch zu nutzen ist. Ganz unten hängen wir fünf Codes für die Mac-Version an, mit denen Ihr auf die Vollversion upgraden könnt.

Wir selbst nutzen seit Jahren die durchdachte Software von MacPaw, um unsere Macs erfolgreich sauber zu halten. So sind mittlerweile einige Terabyte an Datenmüll entfernt worden von unseren Computern. Übrigens: auch PC-Besitzer können von MacPaw’s Erfahrungsschatz profitieren, mit CleanMyPC gibt es ein Pendant für Windows-Rechner ab Windows 7.

Mit dem mächtigen Tool CleanMyMac 3, welches Eure Macs vor System-Müll und Datenfressern bewahrt, kann sich die Lebenszeit Eures Rechnern verlängern.

Die neuen Funktionen in Clean My Mac 3.0 erklärt

Jetzt wollen wir Clean My Mac 3 noch mal vorstellen. Neben einem gänzlich neugestalteten Interface überzeugt CleanMyMac 3 vor allem durch seine neuen Funktionen.

So befindet sich jetzt ein Script-Helper mit an Bord, der regelmäßige Wartungen selbstständig ausführen kann. Auch ein neues Datenschutz-Tool ist dabei, um gänzlich alle persönlichen Daten im Browser zu beseitigen.

Darüber hinaus durchsucht der SmartScan jetzt nicht nur wie üblich Cache-Dateien, User-Protokolldateien, Programmreste, System-Protokolle, überflüssige Sprachdateien oder hilft Euch beim kompletten Deinstallieren von Programmen und Erweiterungen, sondern in Version 3 neuerdings auch Mail-Anhänge und überflüssigen iTunes-Datenmüll wie abgebrochene Downloads, Uralt-Backups von iDevices und Software-Updates.

So lassen sich spielend etliche Gigabyte an Datenmüll frei machen, was nicht nur Eure Macs säubert, sondern auch dafür sorgt, dass er wieder einen Gang höher schalten kann im Arbeitsspeed.

Ebenfalls neu in CleanMyMac 3 findet sich der ständige System-Helper, der sich in den Systemtray legt und via Statusbar jederzeit abrufbar ist. So seht Ihr nicht nur, wie es um Euren Speicherplatz oder die Papierkorb-Füllmenge steht, sondern zeigt auch die Auslastung des Arbeitsspeichers.

Desweiteren warnt der CMM-System-Helper vor nicht-reagierenden Programmen, kann sie automatisch beenden und berechnet die Restlaufzeit Eures MacBook-Akkus eine Spur genauer als die integrierte OS-X-Akku-Anzeige.

Hier sind die fünf Blitzcodes für die Vollversion

id685559567809uks

id392655154224uks

id830210771411uks

id328085197927uks

id461987015139uks

Teilnahmebedingungen

Jeder Code kann nur einmal hier eingelöst werden. Schnappt Euch einfach einen Code und löst ihn ein. Sind alle fünf Codes eingelöst, ist das Gewinnspiel auch schon beendet. Habt Ihr kein Glück gehabt, könnt Ihr die Vollversion hier kaufen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Apple ist weder Sponsor noch Veranstalter dieses Gewinnspiels.