CIA-Leaks und iOS-Hacker-Tools: Apple gibt Entwarnung

Apple hat sich zum Thema CIA-Leaks und iPhone-Hack offiziell zu Wort gemeldet.



Wir berichteten bereits gestern, dass die CIA Hacker-Tools für iOS in einer eigenen Abteilung entwickelt haben soll. Wikileaks hatte entsprechende Dokumente veröffentlicht, die zeigten, wie die Behörden intern vorgegangen sind.

Gegenüber dem US-Portal TechCrunch erklärte Apple nun offiziell, man habe die meisten Sicherheitslücken geschlossen und werde mögliche weitere Schwachstellen mit Hochdruck beseitigen. Nutzern wird empfohlen, immer die aktuellste iOS-Version zu laden. O-Ton Apple:

“Apple is deeply committed to safeguarding our customers’ privacy and security. The technology built into today’s iPhone represents the best data security available to consumers, and we’re constantly working to keep it that way.

Our products and software are designed to quickly get security updates into the hands of our customers, with nearly 80 percent of users running the latest version of our operating system.

While our initial analysis indicates that many of the issues leaked today were already patched in the latest iOS, we will continue work to rapidly address any identified vulnerabilities. We always urge customers to download the latest iOS to make sure they have the most recent security updates.“