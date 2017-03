Chance The Rapper: Deal mit Apple Music über halbe Mio

Chance The Rapper hat Details über seinen Exklusiv-Deal mit Apple veröffentlicht.

2016 wurde „Coloring Book“, das dritte Mixtape des US-Musikers zwei Wochen lang exklusiv bei Apple Music bereitgestellt. Auch eine zugehörige Werbung von Apple gab es. Nun hat Chance The Rapper, um wie er sagt „transparent zu bleiben“, Details über den dahinterstehenden Deal preisgegeben.

Angeblich soll Apple ihm 500.000 US-Dollar für die zwei Wochen und den Werbeclip gezahlt haben. Das schrieb er zumindest in einer Serie von Tweets.

Dass er sich derart für seinen Deal mit Apple rechtfertigt, ist aus mehreren Gründen delikat: Das Exklusiv-Recht wurde nämlich zu einer Zeit an Apple übertragen, in der diese Praxis bei anderen Künstlern wie Drake oder Taylor Swift in der Kritik stand, da die Label der Musiker eine breitere Vermarktung der Alben wollten.

Sonderfall Chance The Rapper

Chance The Rapper ist aber ein Sonderfall, da er kein eigenes Label hat. Sein Mixtape „Coloring Book“ wurde deshalb nach den zwei Wochen auf Apple Music gratis bei SoundCloud veröffentlicht. Mit seinen Tweets will er also nicht Apple etwas heimzahlen, indem er die Zahlen offenlegt.

Vielmehr ist es eine allgemeine Äußerung zur aktuellen Situation des Musikmarktes: Er wollte zeigen, dass er den Deal aus Geldsorgen angenommen hatte und dennoch für künstlerische Freiheit einstehe.