Bericht: Neuer dritter Apple Store in München denkbar

Apple plant angeblich die Eröffnung eines dritten Apple Stores in München.

Bisher gibt es in der Landeshauptstadt bekanntlich zwei Locations: im OEZ und in der Rosenstraße. Apple hat laut einem heutigen Bericht der Münchner Tageszeitung tz aber auch ein Auge auf eine dritte Location geworfen: Der dritte Apple Store könnte demnach Teil einer neuen Shopping-Meile in der Alten Akademie werden.

Es wäre Bestlage in der Münchner Füßgängerzone

Der mögliche Ort wäre Bestlage in der Münchner Fußgängerzone und nur etwa 1 Kilometer von der Rosenstraße entfernt. Früher residierte hier das legendäre Modehaus Hettlage. Im Vergleich zur Rosenstraße (Foto unten) könnte Apple in der Alten Akademie ein ganz anderes und vor allem noch viel mehr Publikum anziehen.

Kurios: Ob Apple wirklich einzieht, wird laut tz davon abhängen, ob sich SPD, CSU und Investor Sigma Holding über die Anzahl der Schaufenster in dem traditionsreichen Ensemble einigen. Nach dem Umbau müsse laut tz geklärt werden, wieviele große ebenerdige Schaufenster in die altgediente Fassade eingesetzt werden dürfen.

Die SPD will laut der Zeitung erlauben, dass beide Torbögen als Schaufenster genutzt werden können. Baustadträtin Elisabeth Merk stellt sich nur ein Schaufenster vor. Die CSU möchte fünf, der Investor drei – angeblich möchte auch Apple drei Fenster einbauen.

Entscheidung wohl erst im späten Frühjahr im Stadtrat

Auch die Gestaltung der beiden Durchgänge in die Shoppingmeile ist umstritten. Die eine Partei will sie verkleinern, wieder andere wollen sie im aktuellen Zustand erhalten. Nun hat sich laut tz auch noch der Bezirksausschuss eingeschaltet und gefordert, die Ergebnisse eines bereits durchgeführten Architekten-Wettbewerbs umzusetzen. Demnach würde es keine Extra-Fenster und Türen geben.

Mit einer Entscheidung zum Thema ist im späten Frühjahr zu rechnen. Dann soll der Stadtrat zum Thema Alte Akademie tagen. Apple selbst kommentiert keine Gerüchte und Spekulationen.