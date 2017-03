Ausprobiert: Premium-In-Ears und iPhone-Mikro von SHURE

SHURE, die Firma aus den USA, die sonst professionelle Musiker ausstattet, erobert den Consumer-Markt.

Wir haben uns das Zubehör in den letzten Tagen genauer angeschaut und stellen Euch zwei hochwertige Kopfhörer und ein Mikrofon für das iPhone vor.

Da das iPhone 7 keinen Kopfhörer-Anschluss mehr besitzt und der mitgelieferte Adapter eine etwas schlechtere Soundqualität liefert, solltet Ihr diese hochwertigen Kopfhörer vielleicht eher mit den Vorgängermodellen des iPhone 7 nutzen.

Das Mikrofon spielt aber super mit dem iPhone zusammen und ist für Aufnahmen unterwegs äußerst praktisch. Dazu aber später mehr, zunächst ein Blick auf die Shure In-Ear-Kopfhörer.

SHURE SE215, das Modell für Einsteiger

Das Einsteigermodell im Profibereich der In-Ear Kopfhörer von SHURE bietet – das Wichtigste vorweg – einen hervorragenden und sehr warmen Sound mit dynamischem Bass. Störende Außengeräusche werden um bis zu 90 Prozent abgeschirmt, was einerseits auf der Bühne hilft, andererseits auch in der Bahn dazu führt, dass die Musik nicht so laut sein muss. So wird Euer Gehör geschont.

Der Klinkenstecker, den Ihr nur über einen Adapter an Euer iPhone 7 anschließen könnt, soll für einen optimalen Datenfluss sorgen. Ein austauschbares und robustes Kabel ermöglicht es, dass Ihr bei einem Defekt nicht die kompletten Kopfhörer wegwerfen müsst.

Die SE215-K-E Kopfhörer könnt Ihr für 109 Euro in Schwarz, Weiß oder Transparent kaufen. Der Frequenzbereich liegt bei 22 Hz – 17,5 kHz, die Geräuschabschirmung bei bis zu 37 Dezibel.

Die Kabellänge misst stattliche 162 cm Im Lieferumfang enthalten ist eine schicke Transporttasche samt einer guten Auswahl an sechs unterschiedlichen Ohrpassstücken.

Die SE215 überzeugen bei Klang und Verarbeitung, der Preis ist aus unserer Sicht fair.

SHURE SE535, die nächste Stufe

Seid Ihr auf der Suche nach einem noch besseren Klang, könnt Ihr die SE535 von SHURE ausprobieren. Hier liefern gleich drei verschiedene integrierte Lautsprecher einen nahezu optimalen räumlichen Sound.

Ein Hochtonlautsprecher ist für eine saubere Trennung von Höhen und Mitten zuständig, während zwei Tieftöner ausgewogene, aber deutlich akzentuierte Bässe liefern.

Der SE535-CL-E ist ebenfalls mit austauschbaren Kabeln und einem vergoldeten Klinkenstecker ausgestattet. Die Geräuschabschirmung liegt bei bis zu 37 Dezibel und der Frequenzbereich bei 18 Hz – 19 kHz.

Im Lieferumfang enthalten sind gleich acht verschiedene Ohrpassstücke, ein Transport-Case, ein 6,3 mm Klinken-Adapter, ein Flugzeugadapter und ein Lautstärkeregler. Dieses Premium-Paket hat seinen Preis: Ab 436 Euro bekommt Ihr also einen sehr professionellen In-Ear-Kopfhörer in den Farben Transparent, Rot oder Bronze.

SHURE MV88: Das Mikro für YouTuber und fürs iPhone 7

Während die Kopfhörer von SHURE nur über einen Klinkenstecker funktionieren, ist das mobile Mikrofon MV88 von SHURE eher etwas für Euer iPhone 7. Aber generell eignet es sich natürlich für alle iPhones und iPads der neueren Generationen.

Es wird per Lightning-Anschluss mit Smartphone oder Tablet verbunden und liefert im Zusammenspiel mit der kostenlosen App ein erstaunlich klares Klangbild.

Der eingebaute Windschutz und die Schwenk- und Drehbarkeit in alle Richtungen machen das robuste Mikrofon zu einem guten Begleiter, um unterwegs gute Stereo-Sounds aufzunehmen.

Natürlich wird wohl kaum einer von Euch ein komplettes Album im Bus einsingen, aber gerade für Podcast und Videoaufnahmen, also für YouTuber, ist das MV88 sehr praktisch. Immerhin liefert es zur sehr guten iPhone-Kamera dann den angemessenen Sound. Das MV88 von SHURE ist mit 159 Euro ausgepreist.