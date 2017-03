Aus gegebenem Anlass: Wie verkaufen sich iPad und Co.?

Seit Freitag gibt es das neue iPad. Und es ist das günstigste iPad aller Zeiten (ab 399 Euro).

Letzte Woche hat Apple das iPad-Lineup aktualisiert. Es wurde ein neues 9,7“ iPad mit besseren Specs und ein günstigeres iPad mini 4 mit 128 GB Speicher vorgestellt. Mit einem Blick auf aktuelle Tablet-Zahlen scheint es Gründe für diese spezielle Offensive zu geben.

So berichtete etwa IDC Anfang Februar, dass Tablet-Verkäufe im Jahresvergleich um 20 Prozent gesunken sind – andere Analysten sprechen sogar von fast 50 Prozent. Dies scheint für Apple und die Konkurrenz gleichermaßen zu gelten.

Kaum jemand kauft jedes Jahr ein neues iPad

Die Gründe, die dafür angeführt werden sind altbekannt: Tablets sind Unterhaltungsgeräte, die nicht täglich genutzt werden. Sie halten länger durch und nicht jeder will jedes Jahr das neueste iPad. Auch werden Handy-Displays immer größer, sodass manche Kunden gar kein Tablet brauchen oder wollen.

Apples neues Lineup scheint sich diesem Trend anzupassen. Entgegen dem Trend etwa bei den MacBooks wurden die iPads auch in Europa günstiger und schneller – statt gleich fix zu bleiben und zugleich teurer zu werden, wie etwa Apples Einstiegs-Laptops.

Innovationen eher beim iPad Pro zu erwarten

Außerdem wurde nicht jedes iPad aktualisiert: Das iPad Pro, das mit seinem Riesen-Bildschirm, dem Tastatur-Connector und vor allem dem Apple Pencil Alleinstellungsmerkmale hat, wird wohl einen eigenen Platz bei einem Event bekommen.

Es wurde in Cupertino also eine Art Grenze zwischen nützlichen und innovativen iPads gezogen. Die nützlichen wurden verbessert und vergünstigt. Die innovativen dürften in den nächsten Monaten folgen.