Augmented Reality App: Smartify ist ein Shazam für Museen

Interessante Neuerscheinung: Unsere App des Tages Smartify erkennt Kunstwerke auf Fotos.

Stellt Euch die App wie Shazam für Bilder vor. Wer ein bekanntes Werk in einem Museum vor sich hat, muss es mit der Anwendung einfach nur fotografieren. Die smarte Erkennungs-Funktion der App analysiert das Foto und findet heraus, welches Werk Ihr vor der Linse habt.

Smartify-App erkennt Kunstwerke

Das klappt schon in dieser frühen App-Version hervorragend. Smartify liefert dann interessante Zusatz-Informationen wie Größe, Jahr der Erstellung, Name, Details zum Autor, Audio- und Video-Kommentare der Museen und einiges mehr.

Ihr könnt Euch auch Kommentare von Freunden, Kuratoren und dem Künstler selbst anzeigen lassen. Dafür wird eine Registrierung vorausgesetzt. Ihr könnt Smartify aber auf Wunsch auch ohne Account nutzen.

Unterstützt werden bereits die National Portrait Gallery in London, das Cartoon-Museum in London, Roy Lichtensteins „Whaam!“ in der Tate Modern in London, das Laguna-Art-Museum in Los Angeles und die Sluice Art Fair in New York. Der Support für mehr Bilder und Museen, dann hoffentlich auch in Deutschland, soll in Kürze hinzugefügt werden.