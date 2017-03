Artwizz Leather Skin: Edle Hülle fürs MacBook, made in Germany

Artwizz präsentiert mit Leather Skin eine MacBook-Hülle, die in Deutschland produziert wird.

Die Tasche besteht aus feinem Rindsleder und ist nur in einer limitierten Stückzahl verfügbar. Besitzt Ihr ein 12″-MacBook, solltet Ihr Euch die edlen Hüllen auf alle Fälle ansehen.

Edle Leather-Skin für Euer MacBook

Das Leder stammt laut Artwizz von deutschen Kühen, wurde in Italien gegerbt und dann in Deutschland zu den hochwertigen Taschen per Hand verarbeitet.

Bei der Herstellung wird auf eine möglichst natürliche Note geachtet. Ist die Hülle angelegt, muss nur eine Lasche geöffnet werden, um sie aufklappen zu können. Artwizz ergänzt:

„Das dünne Leder der Hülle trägt nicht auf, ist aber stark genug, um Kratzer und Abnutzungsspuren von Deinem edlen MacBook Gehäuse fernzuhalten. Die dekorative Lasche gibt dem MacBook zusätzlichen Halt innerhalb der Lederhülle, sodass Du es problemlos ohne zusätzliche Notebooktasche transportieren kannst.“

Seid Ihr interessiert? Die Leather Skin gibt es auf der Artwizz-Website für 99,99 Euro zu kaufen.