Apps für iMessage: Erfolgreich, aber schwer zu finden

Mit iOS 10 hat Apple letztes Jahr den App Store für iMessage eingeführt.

Dort findet Ihr Bildchen, Animationen, Sticker oder kleine Spiele, die auch fade iMessage-Chats ein wenig aufpeppen. Aber wie gut läuft das neue Angebot eigentlich? Offiziell hat sich Apple dazu bisher nicht geäußert.



Doch die App-Analysten von SensorTower haben ein wenig gegraben, und legen jetzt erste Erkenntnisse vor. Demnach stieg die Zahl verfügbarer iMessage-Apps schneller als 2008 die Zahl von Apps beim Start des App Store – was aber auch kein Wunder ist, nachdem Apps heute eine viel etabliertere Software-Form sind als vor neun Jahren.

5.000 Apps sind demnach momentan mit iMessage kompatibel. Der App Store brauchte einst ein ganzes Jahr, um diese Zahl zu erreichen. Doch während das App-Angebot damals erst so richtig in Schwung kam, flaut das Wachstum an iMessage-Apps offenbar schon wieder ab.

iMessage-Apps schlecht zu finden

Der Anstieg ist nämlich bereits rückläufig. Eine der Ursachen ist laut SensorTower die schlechte Auffindbarkeit der iMessage-Apps. Für Gelegenheitsnutzer sind die Apps viel zu gut versteckt. Es braucht demnach zu viele Klicks und ist zu wenig intuitiv, diese Apps zu finden. Mal sehen, ob Apple das mit iOS 11 ändert. Beliebteste Kategorie sind übrigens Spiele mit einem Anteil von rund 25 Prozent.

(via 9to5Mac)