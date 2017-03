Apple zeigt Verantwortung bei Gewinnung von Kobalt

Wegen Kinderarbeit stoppt Apple jetzt den Bezug von Kobalt aus bestimmten Regionen im Kongo.

Einige Firmen in dem Land beschäftigen Kinder, die eingesetzt werden, um den begehrten Rohstoff in den Minen zu sammeln. Die Arbeiter sind meist auch extrem gefährlichen Bedingungen ausgesetzt. Ein Bericht der Washington Post hatte dies gezeigt.

Der Report legte seinerzeit dar, dass auch Apple das für im Grunde jede moderne Technologie, darunter Smartphones und Tablets, benötigte Kobalt aus dem Kongo bezieht. Apple hat dies nicht abgestritten – die Firma erklärte umgehend, sie wolle den Bezug eingrenzen und die Käufe aus den problematischen Zonen mit der Zeit komplett beenden.

Jetzt wurde dieser Schritt verantwortungsvoll umgesetzt. Aktuell wird nach Minen gesucht, die deutlich höheren Standards entsprechen. Von dort will man sich in Zukunft beliefern lassen. Das berichtet die Washington Post in einem neuen Report.

Probleme bereitet in diesem Zusammenhang vor allem der direkte Händer, die chinesische Zhejiang Huayou Cobalt Company. Die Firma ist Apples bisheriger Zulieferer und größter Händler in der Region.

Apples offizielles Statement bezieht sich explizit auf den Abbruch der Zusammenarbeit mit Huayou. Erst wenn Apples eigene Unternehmensstandard umgesetzt sieht, könnten die Verbindungen wieder aufgenommen werden:

“We have been working with Huayou on a program that will verify individual artisanal mines, according to our standards, and these mines will re-enter our supply chain when we are confident that the appropriate protections are in place.”