Apple Watch Series 1 bei Telekom kurze Zeit mit viel Rabatt

In einer kurzfristigen Aktion reduziert die Telekom die Apple Watch in 38 und 42 mm.

Normalerweise kosten die Series-1-Modelle 449 Euro in 42 mm. Die Telekom bietet die Apple Watch kurze Zeit 100 Euro günstiger an, also für 349 Euro.

Auch die Version mit 38 mm Armband wurde im Preis gesenkt: Statt 399 Euro werden nur 299 Euro fällig. Derzeit sind noch alle drei Farben erhältlich.

Wie lange die Aktion gilt, können wir Euch leider nicht sagen. Auf jeden Fall solltet Ihr bei Interesse schnell sein, denn solche Aktionen laufen erstens immer nur kurze Zeit und zweitens sind sie naturgemäß stark nachgefragt.