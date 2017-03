Apple verbietet „Free“ in Namen von Apps

Apple hat begonnen, das Bewerben von Apps mit Zusätzen wie „Free“ zu verbieten.

In Cupertino scheint eine verstärkte Initiative für einen aufgeräumteren App Store im Gange zu sein. Nach den neuen Entwickler-Features in iOS 10.3, zu denen auch eine Antwort-Funktion auf Rezensionen gehört, scheint Apple nun gegen die große Masse an kostenlosen App-Versionen vorzugehen.

Wie Venture Beat berichtet, wurden einige eingereichte Updates von Apple nicht mehr in den Store gelassen, weil ihr Titel das Wort „Free“ enthielt. Bei solchen Apps handelt es sich meistens um kostenlose Versionen von kostenpflichtigen Apps mit geringerem Funktionsumfang.

Das neue Verbot scheint sowohl den iOS als auch den Mac App Store zu betreffen. Zuvor hatte Apple bereits in den Richtlinien darauf hingewiesen, dass derartige Titel nicht wirklich erwünscht seien.

Die Nachricht an die Entwickler, unten im Wortlaut, untersagt jetzt gänzlich das Verweisen auf den Preis der App im Namen und darüber hinaus auch in Icons und beigefügten Screenshots. International ausgeweitet betrifft das Verbot also vermutlich bald auch deutschsprachige Zusätze wie „Gratis“ oder „Kostenlos“.

Your app’s name, icons, screenshots, or previews to be displayed on the App Store include references to your app’s price, which is not considered a part of these metadata items.

Please remove any references to your app’s price from your app’s name, including any references to your app being free or discounted. If you would like to advertise changes to your app’s price, it would be appropriate to include this information in the app description. Changes to your app’s price can be made in the Pricing and Availability section of iTunes Connect.