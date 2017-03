Apple und 52 Firmen unterstützen Transgender-Studenten vor Gericht

Apple hat in einem Prozess für Transgender-Rechte Partei für mehr Gleichstellung ergriffen.

In den USA ist Gavin Grimm, ein Transgender-Student, mit Unterstützung der Bürgerrechtsvereinigung ACLU vor das höchste Gericht, den Supreme Court, gezogen.

Er klagt sein Recht ein, in seiner Schule auf die Toilette zu gehen, die seiner Gender-Identität entspricht. Dies ist ihm nach aktueller Gesetzeslage neuerdings nicht (mehr) möglich.

Nun haben 53 Firmen, darunter auch Apple, in einem offenen Brief Unterstützung für Grimm bekundet. Das berichtet die New York Times. Neben Apple haben sich unter anderem auch Airbnb, Amazon, IBM, Intel, LinkedIn, Microsoft, PayPal, Twitter und Yelp beteiligt.

Anwalt: „Starkes Zeichen“ für Bürgerrechte

Ein Anwalt der ACLU hat dieses Engagement in einem Kommentar öffentlich gelobt. Die Firmen würden damit ein starkes Signal für alle amerikanischen Kinder mit Transgender-Identität setzen.

Seitens Apple ist es nicht das erste Signal zu dem Thema. Bereits als US-Präsident Trump vor einer Woche beschloss, das zu Grimms Klage gehörende Gesetz aus der Ära Obama aufzulösen, kritisierte Apple die Entscheidung in einem deutlichen Statement.