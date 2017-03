Apple TV 4 heute mit Code zum Tiefstpreis

Apple TV 4 kann heute mit einem Gutschein-Code zum Tiefstpreis erworben werden.

Über die kleine TV-Box der vierten und neuesten Generation müssen wir Euch nicht mehr viel erzählen. Falls Ihr auf einen günstigen Preis gewartet habt, könnt Ihr heute bei Conrad zuschlagen.

Die bekannte Kette bietet Apple TV 4 mit 32 GB für 139 Euro an. Unterm Strich zahlt Ihr aber dank eines Gutscheins am Ende nur 129 Euro für die kleine TV-Box, ein wirklich lohnenswertes Angebot (danke an alle Tippgeber).

So funktioniert es

Apple TV 4 bei Conrad für 139 Euro in Warenkorb legen

10-Euro-Gutschein hier sichern

im Einkaufswagen bei Conrad:

Gutschein ins Gutscheinfeld unten eingeben

Gutschein ins Gutscheinfeld unten eingeben danach einlösen

Endpreis 129 statt 139 Euro

Zusätzlich berechnet Conrad 5,95 Euro. Aber nur für den Fall, das Ihr Euch Apple TV 4 nach Hause schicken lasst. Holt Ihr selbst in einer Conrad-Filiale ab, entfallen die 5,95 Euro. Pro-Tipp: Wer zum ersten Mal bei Conrad bestellt, wird ohnehin gratis beliefert. Versandkosten fallen nur für bereits registrierte Kunden an.