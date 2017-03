Apple Store Köln Schildergasse eröffnet: Update, neue Fotos

Heute wurde der Kölner Apple Store Schildergasse mit viel Trubel eröffnet.

Update: In Köln herrscht weiter großer Andrang – und das wird sich auch bis 20.00 Uhr (Geschäftsschluss) nicht ändern. Wir haben noch neue Fotos für Euch:

So berichtete iTopnews bereits heute früh:

iTopnews war bereits am Donnerstag vorab im neuen Geschäft – hier unser Artikel mit vielen Fotos. Heute durften dann alle interessierten Kunden in den Store. Wie bei jeder Eröffnung verteilte Apple an die ersten 100 Besucher exklusive T-Shirts, für die einige schon seit Dienstag vor dem Store mit Camping-Ausrüstung warteten.

Seit den frühen Morgenstunden füllte sich der große Platz vor der Schildergasse. Um 9.30 Uhr war die Schlange rund 400 Meter lang, sodass Neuankömmlinge knapp eine Stunde warten mussten, bis sie das Innenleben des Stores sehen durften.

Dieses ist, wie auf unseren unten nochmal angehängten Fotos zu erkennen, aber auch wirklich sehenswert. Die neuen Schaufenster, die exklusiven Baumaterialien und Möbel oder auch die großen Fenster dürften alle heutigen Besucher ziemlich begeistern. (danke Julian für die Fotos der Eröffnung)