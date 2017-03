Apple Store down, rotes iPhone und neues iPad ab 16.01 Uhr

Es hat schon Tradition bei Apple, wenn neue Produkte kurz vor dem Verkauf stehen.

Aktu8ell ist der Apple Online Store down gegangen und nicht mehr zu erreichen. Apple pflegt die neuen Produkte, die wir bereits ausführlich vorgestellt haben, ein. Um 16.01 Uhr beginnt dann der Online-Verkauf.

Alles zum neuen iPad haben wir hier zusammengefasst, die Infos zum neuen iPhone 7 und 7 Plus in rot findet Ihr hier in der Übersicht. Wir melden uns dann wieder wenn der Store oben ist und die Geräte verfügbar sind.