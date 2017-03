Apple-Partner Didi Chuxing eröffnet AI-Labor nahe Cupertino

Die chinesische Firma Didi Chuxing wird eine Forschungseinrichtung in der Nachbarschaft von Apple errichten.

Bei den Projekten des Unternehmens geht es um künstliche Intelligenz, die selbstfahrende Autos ermöglichen soll. In Zukunft will die Firma auch im kalifornischen Mountain View, um die Ecke von Apple, in neuen Labors an einer solchen Technologie forschen.

Chinesische Firma lässt sich in Mountain View nieder

Letztes Jahr konnte sich Didi Chuxing eine Finanz-Spritze in Höhe von 1 Milliarde Dollar von Apple sichern. Auch zwei Auto-Experten von Uber und Google haben inzwischen bei Didi Chuxing angeheuert.

Der neue Standort soll es viel einfacher machen, weitere Talente zu rekrutieren, da sich auch viele große Firmen und erfolgreiche Startups in der Umgebung befinden, wie recode berichtet. Vor allem mit Apple ist eine Kooperation denkbar. Schließlich legt Apple den Fokus inzwischen eher auf selbstfahrende Autos und den Zugriff auf Automobil-Daten auf ein eigenes Apple-Auto.