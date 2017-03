Apple Music Pläne: Neue Live-Radiostationen, mehr Exklusivität

Der Beats1-Moderator Zane Lowe sieht in Apples Radiosender die Zukunft der Branche.

In einem Interview kündigte der Star-DJ an, dass Apple in Zukunft stärker auf den Ausbau des eigenen Streaming-Betriebs hinarbeiten werde. Unter anderem denkt Apple an neue Live-Radiostationen, die 24/7 senden – mit Musikgenres, die eine andere Richtung als Beats1 einschlagen sollen.

Neue Stationen, so Lowe, seien ein wichtiger Faktor für das Wachstum von Apple Music und für die Hardware-Sparte von Apple, zum Beispiel mit Beats-Kopfhörern.

Beats1 essentiell für Apples Zukunft

Mit Beats1, so Lowe weiter, begebe sich Apple allerdings in neues Terrain, hier habe das Unternehmen derzeit noch wenig Erfahrung.

In Zukunft müsse Beats1 bzw. Apple Music jedoch mehr Exklusivität bieten, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Außerdem beschreibt Lowe Beats1 als die „Glasfront in einem Musikgeschäft“, welches Apple Music ist.