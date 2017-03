Apple Mail Chef geht zu Spark, Spotify kopiert Carpool Karaoke

Zwei interessante News zu Apple Mail und Apple Music fassen wir jetzt für Euch zusammen.

Zum einen verliert Apple Mail seinen langjährigen Chef. Terry Blanchard hat sich sechs Jahre verantwortlich um Apple Mail gekümmert – als „Leader Engineering und QA“.

Blanchard heute als Chef bei dem Mail-Client Spark von Readdle an. Er sagt, Spark werde „die Zukunft der Mail“ zeigen. Er habe Readdle schon immer für „seine innovativen und wunderschönen Produkte“ bewundert.

Und damit rüber zu Apple Music. Wie mehrfach berichtet will Apple Music seine Exklusivität künftig auch mit Carpool Karaoke demonstrieren. Der Plan geht jetzt nur noch so halb auf, denn Konkurrent Spotify kopiert die Reihe, in der zwei bekannte Menschen im Auto Songs trällern, auf besondere Art.

„Traffic Jams“ statt „Carpool Karaoke“

„Traffic Jams“ nennt Spotify seine Version des Singsangs. Einziger Unterschied zu Apple Music: Es treten eher keine Prominenten zur rasanten Autofahrt an, sondern Künstlern sollen vor den Spotify-Kameras im Auto einen neuen Song kreiieren. Ab 4. April soll es bereits losgehen. Dann fahren und komponieren T-Pain and Southside.