Apple AR-Brille erst 2018, Siri in iOS 11 für iMessage?

Apples AR-Brille könnte erst 2018 kommen – dafür Siri in iOS 11 für iMessage



Ein umfangreicher Artikel des Financial Times hat erneut das Thema AR-Brillen aufgegriffen. Seit über einem Jahr arbeite Apple an dem Projekt mit über 100 Mitarbeitern. Es soll aber noch länger dauern und frühestens 2018 ein öffentlich vorzeigbares Ergebnis zeitigen.

Auch Facebook und das Start-Up Magic Leap sollen an ähnlicher Technologie arbeiten. Letztere Firma könnte die beiden Tech-Riesen dabei sogar überholen und bereits in diesem Jahr eine AR-Brille vorstellen. Aber, sollte Cupertino an einem derartigen Projekt sitzen, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Kommt in iOS 11 Siri für iMessage?

Doch Apple hat natürlich auch noch andere Baustellen, wie etwas iOS 11, dessen Ankündigung vermutlich auf der WWDC in diesem Sommer ansteht. Ein neuer Bericht des israelischen Blogs The Verifier will nun ermittelt haben, dass in der neuen Version von iOS auch Siri für iMessage integriert sein wird.

Siri soll dafür wesentlich lernfähiger werden. Das bedeutet, dass die Sprachassistentin stärker kontextbezogen reagieren und die Verhaltens- und Redeweisen einzelner User in ihre Stimmerkennung einarbeiten könnte.