Apple aktualisiert die Classroom App und Swift

Nach den Software-Updates hat Apple gestern auch die App Classroom und Swift aktualisiert.

Die 2016 erstmals von Apple präsentierte iPad-App Classroom bietet Lehrern die Möglichkeit, ihre Klasse(n) mit iPads zu unterrichten. Per Fernsteuerung haben sie dabei alle Geräte der Schüler unter Kontrolle. Classroom wurde nun auf Version 2.0 aktualisiert und mit einigen neuen Features ausgestatte.

Es können jetzt Klassen direkt in der App erstellt und mit Schülern in der Nähe, die Classroom installiert haben, geteilt werden. Anstatt der vormals integrierten „Classroom Share Extension“ zum sicheren Teilen von Dokumenten, etwa Aufgabenergebnissen, ist jetzt auch AirDrop nutzbar.

Dies funktioniert auch andersrum: Studenten können auch Dokumente und Links an den mit einem Classroom verknüpften Lehrer schicken. Außerdem kann letzter jetzt per Fernsteuerung Studentengeräte während des Unterrichts komplett stumm schalten.

Classroom Bildung iPad (13) 26 MB Gratis

Programmiersprache Swift neu in Version 3.1

Und auch für Entwickler gibt es Update-Neuigkeiten. Apples Programmiersprache Swift wurde in der neuen Version 3.1 vorgestellt. Die kleine Aktualisierung verbessert Linux-Implementationen der Sprache, den Swift Package Manager und den Compiler, der dank Vorkomplierung von Objective-C Headern nun einfacher Projekte verarbeiten kann, die mit verschiedenen Quellen arbeiten.

Experten erwarten, dass Apple sich ab jetzt auf die Ausarbeitung neuer Möglichkeiten in Swift konzentrieren, die sich dann in einer umfangreich erweiterten Version 4 niederschlagen wird. Wer Apples immer besser werdende Programmiersprache erlernen will, kann dies übrigens mit Swift Playgrounds, einer weiteren kostenlosen iPad-App aus Cupertino, tun.