App-Mix: Twitterrific für Mac durchfinanziert und viele Rabatte

WetterOnline Pro: Dank neuer Version 2.0 bietet WetterOnline nun auch einen weltweit verfügbaren, animierten Wetterradar sowie Vorhersagen für bis zu 14 Tage an.

Twitterrific: Der langjährig bestehende Twitter-Client für iOS bekommt bald eine Mac-Version. Denn die Entwickler jetzt die Mittel für das zugehörige Kickstarter-Projekt mit dem Titel „Project Phoenix“ zusammenbekommen. Der Entwicklung steht also nichts mehr im Weg.

ZDFmediathek: Heute und morgen Abend spielen die besten europäischen Fußballclubs wieder in der Champions League. Die Mediathek-App des ZDF hat passend dazu in einem Update neue Kamera-Ansichten integriert.

HealthFace: Version 1.1 der Fitnesstracker-App für die Watch hat das Design der Info-Anzeige mit neuen Icons, neuer Schrift und aktualisierten Bedien-Optionen grundlegend verbessert.

Lara Croft GO: Im April wird der Rollenspiel-Puzzler von Square Enix eine große, von Steam portierte Erweiterung mit dem Titel „Mirror of Spirits“ erhalten. Freut Euch also schon mal auf neue Level.

iConnectHue: Die Drittanbieter-App zur Steuerung von Philips Hue-Leuchten verbessert ihre Automationsfeatures. So können Timer jetzt nach Wunsch bei aktiven Gruppen eingeschaltet werden, Farben definiert werden und mehr – und das alles auch per Apple Watch.

GRID Autosport: In der zweiten Jahreshälfte liefert Codemasters sein von Konsolen bekanntes Rennspiel auch als Mobil-Version für iDevices aus. Wir empfehlen bis dahin die anderen hochwertigen Games der Entwickler. Hier die Übersicht:

ProPublica: Die gleichnamige Non-Profit-Organisation aus den USA hat sich gänzlich dem investigativen Journalismus verschrieben. Mit der dazugehörigen Gratis-App verpasst Ihr keine ihrer Enthüllungen und anderen Projekte.

PhraseExpress: Mit einer eigenen Tastatur ausgestattet, lässt Euch diese App schneller tippen. Die dafür benötigten Textbausteine können in einer übersichtlichen Ordner-Struktur angelegt und sortiert werden. Bisher war das Programm nur für Windows erhältlich. Im Zuge des Aus für den TextWrangler eine willkommene Alternative. Zur Mac-Version geht es hier.

Booklights: Eine kleine, sehr schön gestaltete App, die Euch Highlights aus Büchern abspeichern lässt, die Ihr gerade lest. Dank Social-Media-Anbindung könnt Ihr diese dann auch direkt der Welt präsentieren.

Stealth: In diesem Minispiel drehen sich ständig Überwachungskamera und spionieren enge Labyrinthe aus. Es ist schon eine ziemliche Herausforderung, da noch einen Weg umbemerkt zu beschreiten.