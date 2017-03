App-Mix: Prisma neu mit Landscape-Modus und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

App-News

Prisma: Die beliebte Foto-App mit vielen kreativen Filtern hat dank eines Updates jetzt auch einen Landscape-Modus für die Kamera an Bord. Außerdem können Stile mit nur einem Tap und anschließendem Gedrückthalten des Fingers geändert werden.

Threema: Darauf, dass Threema auch Vorschauen von Nachrichten als Push-Mitteilung anzeigen kann, haben viele User des Messengers gewartet – jetzt ist das Feature da.

Threema Soziale Netze universal (11344) 22 MB 2,99 €

Fire Emblem Heroes: Nintendo hat erste Details eines für April anstehenden Updates des Rollenspiels bekanntgegeben. Ab dann ist es möglich, nach dem Start noch einmal einen Helden zu wechseln – und unerfahrene Charaktere erhalten bei gewonnenen Kämpfen mehr Erfahrungspunkte.

Twitter: Das soziale Netzwerk hat eine Erweiterung der Sicherheitsfeatures bekanntgegeben. Ab sofort ist es möglich, einzelne Worte, Sätze und Hashtags zu filtern – für immer oder auch eine begrenzte Zeit. So soll der Dienst sicherer werden und User vor Mobbing und Spam schützen.

Twitter Nachrichten universal (15508) 182 MB Gratis

Amazon Alexa: Neue Befehle rund um das Starten von Musik erweitern den Sprachassistenten von Amazons Echo-Lautsprechern. So können jetzt etwa unspezifische Anfragen nach der neuesten Single eines Künstlers oder nach Genres wie „langsamer Jazzmusik“ verarbeitet werden.

Amazon Alexa Musik universal (133) 14 MB Gratis

Native Instruments: Die digitale Musikproduktions-Firma hat die Streaming- und Remix-Plattform MetaPop aufgekauft. Die Firma verwaltet über 200.000 Musikrechte. Mit der Übernahme wird die Luft für Konkurrent SoundCloud dünner. Außerdem ist nun der frühere CEO von Beatport, Matthew Adell, Mitarbeiter bei NI – einer Firma, die ja auch als Entwickler von DJ- und Production-Apps wie Traktor oder iMaschine bekannt ist.

App des Tages

Felis – Save all the cats!: Einen sich um seine Tiere sorgenden Protagonisten steuernd sucht Ihr in diesem Game verlorene Katzen und verteidigt sie unterhaltsam dann wiederum gegen diebische Feinde:

Neue Apps

Royal Dungeon: König und Königin sind auf einmal in ihrem sonst so heimischen Schloss gefangen und werden bedroht. Ihr helft Ihnen dabei, dieser seltsamen Gefahr zu entfliehen.

Royal Dungeon Spiele universal Keine Bewertungen 14 MB 2,99 €

NurseMoji: Mit vielen Emojis huldigt dieses witzige Paket dem harten, aber nicht allseits anerkannten Berufszweig der Krankenschwester.

WaterColor: Diese App macht Eure Fotos mit 15 verschiedenen Filtern zu einem Bild aus (digitalen) Wasserfarben.

Brochure Lab for Pages: Über 150 verschiedene Pages-Vorlagen für Broschüren liefert dieses Paket mit einem ordentlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Tiny Game Picking Frenzy: Mit simpler Spielmechanik – Ihr müsst einfach auf die Seite des Displays mit mehr Symbolen einer vorgegebenen Art tippen – dafür aber mit rasanten Wechseln der Vorgaben, fordert Euch dieses Gratis-Spiel heraus.