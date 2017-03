App-Mix: Pixomatic, Premium-Games für 99 Cent und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Premium-Games zum Wochenstart reduziert. Oben findet Ihr die kompletten Rabattlisten, unbedingt extra empfehlen wollen wir Euch diese Rotstift-Aktionen, bei denen Ihr außergewöhnliche kurze Zeit für 99 Cent laden könnt:

Prune Spiele universal (85) 101 MB 2,99 € 0,99 €

Botanicula Spiele universal (201) 630 MB 3,99 € 0,99 €

VVVVVV Spiele universal (63) 67 MB 2,99 € 0,99 €

Pixomatic: Version 3 des extrem guten Freistell-Programms für Fotografien bringt eine neue Funktion für noch bessere Ergebnisse. Das sogenannte „Hair Tool“ kann bei Fotos von Personen mit wehenden Haaren problemlos an allen Spitzen entlang schneiden und so auch sie perfekt vor andere Hintergründe stellen. Außerdem wurde Pixomatic auch auf Deutsch lokalisiert und es gibt mehr Tutorials für die Funktionen.

Shout: Die kostenlose, vor kurzem erschienene App ist ein Geheimtipp. Mit Shout speichert und organisiert Ihr Inhalte aus dem Web, Nachrichten und mehr. Alle gesammelten Infos können dann als Liste weitergereicht werden. Eine Registrierung per Mail oder Facebook ist aber zur Nutzung erforderlich.

Shout by KYA Nachrichten universal Keine Bewertungen 40 MB Gratis

Twitter: Eine Studie der University of California hat herausgefunden, dass rund 48 Millionen der registrierten Twitter-User Bots sind. Damit stünde hinter jedem siebten Account des Netzwerks ein Online-Roboter und kein Mensch.

Twitter Nachrichten universal (15473) 180 MB Gratis

Better Rename 10: Im vergangenen Monat mit großem Update versehen und nun groß reduziert, hilft Euch diese Mac-App dabei, große Mengen an Dateien in einem Rutsch passend umzubenennen.

MyTaxi: Jetzt ist der Online-Dienst zum Bestellen von Taxifahrten auch in London verfügbar. Letzte Woche startete das Angebot bereits in Irland.

TIS-100P: Ein Assembler-Puzzle für Nerds, die gerne Codes knacken. Mit einem kleinen Studium der Anleitung ist dieses Spiel aber auch etwas für Logik-Fans, die sich nicht so gut mit Computern auskennen.

TIS-100P Spiele iPad Keine Bewertungen 76 MB 3,99 €

Euclidean Lands: Diese ganz frisch erschienene App mischt zwei Spielkonzepte – Monument Valley und Hitman GO – um ein einzigartiges Game zu schaffen. Zum Start zahlt Ihr für die 40 Level in fünf Welten für kurze Zeit nur 2,99 statt 4,99 Euro.

Euclidean Lands Spiele universal Keine Bewertungen 222 MB 2,99 €

Holes – The New Classi ist ein Minispiel, in dem Ihr mit über 20 Charakteren in zehn verschiedenen Welten so weit wie möglich über tückische Löcher hinweg laufen sollt.

Perfect Music Player: Mit einem Equalizer sowie einer Visualisierungs-Funktion eröffnet diese App Musik-Fans die Online-Kataloge von SoundCloud, Jamendo und NhacCuaTui für Euch.

Temple of Spikes: Dieses neue Game ist ein zweidimensionales Puzzle-Spiel, das in einem antiken Tempel spielt – mit vielen, komplett kostenlosen Leveln und authentischer 8-bit Musik im Hintergrund.

Temple of spikes Spiele universal Keine Bewertungen 151 MB Gratis

Loopless: Mit 20 kleinen Autos und drei Schwierigkeitsgraden kommt das Minispiel daher. Es fordert Eure Reflexe mit einer einzigartigen Spielmechanik heraus.

Loopless Spiele universal Keine Bewertungen 17 MB Gratis

Heroes 2 – The Undead King: Rundenbasiertes Gameplay in einem comicartigen Königreich – das ist das Setting dieses Spiels. Ohne In-App Käufe oder sonstige Fallen könnt Ihr direkt eintauchen.

Mushroom 11: Der Platformer sorgte nach seiner Vorstellung auf Steam bereits für Furore. Nun ist er auch für iOS erschienen und überzeugt mit stimmiger Grafik, tollen Sounds und vor allem einem einzigartigen Gameplay – hier unsere große Besprechung.