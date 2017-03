App-Mix: Pang Adventures zum Tiefstpreis und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

App-News

Pang Adventures: Momentan erhaltet Ihr das witzige Arcade-Spiel mit drei verschiedenen Modi für nur 1,99 Euro – so günstig wie noch nie.

Snapchat: Ein neues Widget des Messengers stellt Kontakte mit Bitmojis als zugehörige Icons schnell bereit. Per Tipp auf eines der Icons können die jeweiligen Freunde direkt kontaktiert werden.

Chrome: Der Browser von Google unterstützt jetzt auch auf dem iPhone die Möglichkeit, Webseitenlinks zur online synchronisierten Leseliste hinzuzufügen.

LinkDesk Room Locator und IFTTT: Die Room Locator App zur Steuerung von Heimautomatik-Geräten arbeitet jetzt auch mit der Automations-App IFTTT zusammen.

PayPal: Ab sofort könnt Ihr direkt in der PayPal-App ein neues Bankkonto zu Eurem Account hinzufügen.

Wire: Ein neues Update des privaten Messengers verbessert neben der Sprachqualität auch die Sicherheits-Features. So müssen neue Geräte jetzt immer erst einmalig bestätigt werden, bevor Anrufe ausgeführt werden.

Signal: Auch diese Messenger-App für iPhone legt Wert auf Privatsphäre – ab heute auch in Video-Anrufen, die mit einer neuen Version geliefert wurden.

Pocket Casts: Erweiterte Push-Mitteilungen geben Usern von Pocket Casts ab sofort mehr Infos über neue Episoden abonnierter Podcasts.

Periscope: Ein neues Gruppen-Feature lässt Euch nun genau bestimmen, wer an Euren Live-Videostreams teilnehmen darf.

App des Tages

Spark: Die neue Version 1.2 macht die Mail-App für Mac dank vieler Verbesserungen, vor allem in Sachen Sortierung von Nachrichten, deutlich besser.

Neue Apps

Slime-ball-istic Mr. Missile: In dem neuen Retro-Spiel steuert Ihr einen waghalsigen Raketenmann, der mit rasanten Flügen und Explosionen Gebäude von zerstörerischem Schleim beschützt.

Ticket to Earth: Als eine Mischung auf Rollenspiel und Puzzle konzipiert, entführt Euch dieses neue Spiel in eine mystische Welt, deren Zivilisation sich dem Ende zuneigt – für Schnellentschlossene gibt es die App zum Startpreis von 3,99 Euro, 40 Prozent günstiger im Vergleich zum App-Preis, der in Kürze aufgerufen wird.

Bit City: Mit Geduld und Spucke baut Ihr in diesem Gratis-Spiel der Macher von Tiny Tower eine immer größer werdende Stadt, sammelt Steuern ein und haltet das System am Laufen.