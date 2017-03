App-Mix: Live Location für Facebook Messenger und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

App-News

Facebook: Der Messenger des sozialen Netzwerkes erlaubt es Euch nun, eine Stunde lang live Euren Standort an Chat-Partner zu übertragen. Das gab Facebook in einer Blog-Mitteilung bekannt.

Messenger Soziale Netze universal (65841) 258 MB Gratis

Facebook Soziale Netze universal (221190) 316 MB Gratis

PUK: Für kurze Zeit ist dieses spaßige Arcade-Spiel mit minimalistischer Grafik für nur 99 Cent zu haben.

PUK Spiele universal (195) 39 MB 2,99 € 0,99 €

Google: Nach einigen Jahren führt der Such-Gigant im Play Store wieder diese Kategorie ein. Den Anfang macht das Spiel Card Wars. Wie viele Apple-User wissen, gibt es die Kategorie im App Store schon sehr lange – aktuelle Gratis-App

Musemage Foto und Video universal (39) 38 MB Gratis

Elgato Eve: Einige User der Heimautomatik-Geräte von Elgato hatten von Problemen in Zusammenhang mit iOS 10 berichtet. Version 2.7.1 soll diese nun behoben haben.

Elgato Eve Lifestyle universal (261) 70 MB Gratis

Deezer: Mit frischen Buttons, verbesserter Anzeige von Künstlernamen bzw. Albumtiteln und einigem mehr wurde die Streaming-App für den Frühling vorbereitet.

Deezer Music Musik universal (8025) 111 MB Gratis

Starcraft Remastered: Der Spieleklassiker aus den 90ern kommt im Sommer in einer überarbeiteten Fassung auch auf den Mac. Wie das aussehen wird zeigt ein neuer Trailer:

Tiny Bombers: Mit dem neuesten Update läuft das unterhaltsame Minispiel deutlich besser als je zuvor – auf iOS und auch auf dem Apple TV.

Tiny Bombers Spiele universal (15) 114 MB Gratis

Super Mario Run: Nintendo hat sich mehr Ertrag vom ersten iOS-Port von Super Mario erhofft. Mitarbeiter der Spielefirma bestätigten gegenüber Nikkei, dass das Game zwar profitabel für das Unternehmen sei, aber längst nicht so erfolgreich wie erhofft.

SoundCloud: Das Streaming-Angebot der bei unabhängigen Musikern beliebten Plattform scheint weiterhin nicht gut zu laufen. Wie Business Insider berichtet, hat sich das Unternehmen 70 Millionen US-Dollar von diversen Banken leihen müssen, um am Leben zu bleiben

App des Tages

AzubiWelt: Mit dieser kostenlosen App finden junge Leute unter vielen Angeboten den besten Ausbildungsplatz – mehr Details hier bei uns:

Neue Apps

Holy Potatoes! We’re in Space?!: Auch für den Mac gibt es zum Wochenstart etwas Hochwertiges – ein Space-Abenteuer, bei dem auch Management-Fähigkeiten gefragt sind, um Kolonien auf mehreren Planeten am Leben zu erhalten. Dahinter steckt die bekannte Entwicklerschmiede Daedalic.

Omino!: Diese Neuerscheinung ist eine unterhaltsame Mischung aus dem bekannten Puzzle-Konzept Match-3 und dem Gameplay des beliebten iOS-Highlightspiels Rings.

Omino! Spiele universal Keine Bewertungen 77 MB Gratis

Rings. Spiele universal (295) 82 MB Gratis

Disney Stickers – Tangled: Disney hat mal wieder neue Sticker für iMessage veröffentlicht. Das Paket „Tangled“ liefert lustige Zeichnungen von Rapunzel und Co.

Orphan Black: 80 Level in zehn verschiedenen Welten liefert das düstere SciFi-Abenteuer Orphan Black, dessen rundenbasierte Story auf der gleichnamigen TV-Serie basiert.

Pipe It: Über 600 Puzzle warten in diesem neuen Gratis-Spiel auf Euch, das vom Erfinder von Tetris konzipiert wurde. Ihr sollt den Puzzles Rohrlinien passend verbinden. Jeden Tag kommen fünf neue Herausforderungen hinzu.

Pipe It Spiele universal Keine Bewertungen 39 MB Gratis

Zenfinity: Mit hoffentlich viel Ruhe wird hier eine Kugel über unebene Levelebenen ohne Geländer navigiert.

Zenfinity Spiele universal Keine Bewertungen 110 MB Gratis

Crystal Picnic Unleashed: Mit diesem Spiel erhalten Gamer ein Action-RPG im Retro-Stil mit skurrilen Figuren.

Crystal Picnic Unleashed Spiele universal Keine Bewertungen 28 MB Gratis

Think Twice Puzzle: Bei diesem Puzzle, von Bürgern der Stadt Brüssel entwickelt, solltet Ihr tatsächlich, wie der Titel schon sagt, zweimal nachdenken. Denn die abstrakten Level, bei denen Farbkreise in den Ecken größerer Quadrate interagieren, müssen mit weiter Vorausschau gelöst werden.

Think Twice Puzzle Spiele universal Keine Bewertungen 153 MB Gratis

Cube Escape – The Cave: Durch handgezeichnete Level werdet Ihr entlang einer Geschichte voller Mysterien geführt.

Zodiac Konstellationen: Die Macher der vielfach prämierten App Star Walk 2 legen mit diesem zusätzlichen Gratis-Programm für iPhone und iPad einen Guide zu den zwölf Zodiac-Sternzeichen vor.