App-Mix: iTunes U aktualisiert und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

App-News

iTunes U: Apples Bildungs-App kann in Version 3.5 mit den integrierten Bearbeitungswerkzeugen Fotos annotieren, Videonachrichten in 1:1 Chats versenden und Audio-/Videodateien auch offline in anderen Apps öffnen.

iTunes U Bildung universal (1921) 53 MB Gratis

Google Übersetzer: Bei Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch zeigt die Übersetzer-App jetzt bessere Suchergebnisse an. Außerdem sind jetzt Kamera-Sofortübersetzungen zwischen Englisch und Koreanisch an Bord.

Google Übersetzer Nachschlagewerke universal (4109) 62 MB Gratis

Reigns: Die neue Version 1.06 fügt dem beliebten und von Apple prämierten Spiel über 100 Spielkarten – darunter einen neuen Charakter, drei neue Todesarten und mehr – für ein noch umfangreicheres Spieleerlebnis hinzu.

Reigns Spiele universal (654) 118 MB 2,99 €

Kindle: Mit der cineastischen ComiXology-Ansicht sind Comics in der Lese-App interaktiver geworden. Zudem können jetzt Dokumente und Webseiten direkt in der App gesichert werden – iTopnews.de berichtete.

World of Tanks Blitz: Das MMO-Actionspiel wurde runderneuert und fordert Gamer mit dem neuen Event „Mutanten-Saison“ heraus.

Minecraft: Ab sofort unterstützt die Apple TV-Version des beliebten Games Xbox Live-Verbindungen sowie den Bezahl-Service „Realms“, mit dem Spieler private Server für Spielrunden bekommen können.

App des Tages

ROME Total War – Barbarian Invasion: Mit einem von acht Barbarenstämmen oder als Befehlshaber des römischen Heeres erlebt Ihr in diesem neuen iPad-Spiel die Bedrohung des Römischen Reichs im 4. Jahrhundert nach Christus – mehr Details hier bei uns:

Neue Apps

R.B.I. Baseball 17: Auch in diesem Jahr liefert die MLB eine neue Folge der bekannten und grafisch hochwertigen Baseball-Simulation für iPhone und iPad.

Write Ideas: Hierbei handelt es sich um eine neue App von Microsoft, die vor allem Studenten als Zielgruppe hat. Sie ist dazu geeignet, Ideen für Arbeiten und sonstige Projekte schnell zu notieren.

Write Ideas Bildung universal Keine Bewertungen 87 MB Gratis

Stocks Market: Wer schnelle Übersichten über globale Finanzmärkte sowie sein eigenes Portfolio haben will, sollte sich diese neue App mal ansehen.

Chessplace: Schachfans finden in dieser App eine große Datenbank historischer Schachspiele, inklusive Details wie den genauen Eröffnungs- und Schlusssequezen und vielen Zusatz-Infos.