App-Mix: Indie-Tipps, neue Spiele und viele Rabatte zum Wochenende

Apple feiert Indie-Entwickler

Apple legt für kurze Zeit im App Store den Fokus auf unabhängige Entwickler hinter denen kein großes Studio steckt:

Pavilion Mobile: Das neue Premium-Puzzle, das ohne In-App-Käufe auskommt, haben wir heute zur App des Tages gekürt. Das Spiel ist ein grafisches Feuerwerk. Mit einem Charakter, der in eine seltsame Dschungel-Welt geworfen wird, durchlebt Ihr hier viele Rätsel und auch durchaus mal gruselige Abenteuer – hier unsere Review.

Pavilion Mobile Spiele iPhone Keine Bewertungen 939 MB 3,99 €

Die besten neuen Premium Spiele für Euer perfektes Wochenende

Cosmic Express: Der aktuelle Streich der Entwicklerfirma Draknek, die auch für das mehrfach ausgezeichnete Spiel A Good Snowman Is Hard To Build verantwortlich ist. In Cosmic Express geht es aber nicht um Schnee, sondern eine aus vielen kleinen Planeten bestehenden Weltraum-Kolonie. Ihr verbindet die Planeten mit Gleisen.

Cosmic Express Spiele universal Keine Bewertungen 203 MB 4,99 €

pocus.: Pocus, das klingt nach hocus. Und tatsächlich ist pocus. die neue App der hocus-Macher. Das grafische Puzzle überrascht mit physikalischen Wendungen und vielen Leveln, bei denen Ihr einen roten Würfel zum Levelausgang rollen sollt.

pocus. Spiele universal Keine Bewertungen 65 MB 0,99 €

hocus. Spiele universal (602) 25 MB 0,99 €

Beglitched: Als Gehilfe einer mysteriösen Hackerin nehmt Ihr Euch eines komplexen Computers an. Mit Aktionen verschiedener Funktionselemente, die in einem Raster angeordnet sind, wird dieser so lange bearbeitet, bis Ihr einen Zugang bekommt.

Beglitched Spiele universal Keine Bewertungen 134 MB 3,99 €

The Big Journey: Ein herrlich buntes Spiel rund um eine rollende Katze und viele unerwartete Begegnungen in der Natur. Nicht nur was für Kinder!

Guards 3D: Vier Helden durchstreifen in diesem Game mystische Level, sammeln unbegrenzt kombinierbare magische Fähigkeiten und besiegen so viele Endgegner, wie möglich.

Guards 3D Spiele universal Keine Bewertungen 356 MB 1,99 €

Intruders – Robot Defense: Ähnlich wild, aber mit mehr Maschinen geht es hier zu. 80 verschiedene Missionen warten mit technoider Tower-Defense-Action auf Euch.

Aftershock – Tactical Card Combat: Strategisch werden bei Aftershock Karten mit Charakteren, Powerups und mehr ausgeteilt, um gegen Feinde zu bestehen. Das geht nicht nur online, sondern auch in einer Einzelspieler-Kampagne.

Mushroom 11: Ein einzigartige Platformer, den es zuvor bereits bei Steam gab. Zu Ambient-Musik der Gruppe „Future Sounds of London“ wird amorpher Schleim durch biotopartige Level navigiert – hier unsere große Besprechung.

Mushroom 11 Spiele universal Keine Bewertungen 441 MB 4,99 €

1942 Mobile: Capcom liefert hier eine Arcade-Simulation der Flugschlachten im Zweiten Weltkrieg im Vintage-Look.

1942 MOBILE Spiele universal Keine Bewertungen 76 MB 1,99 €

Ghost’n Goblins: Ebenfalls neu von Capcom ist diese Neuauflage des Sidescrolling-Klassikers für Ur-Konsolen wie dem C64 oder der NES.

Kiteboard Hero: Zum Start um die Hälfte reduziert, liefert dieses Spiel 3D-Wasserlandschaften mit ziemlich realistischem Look, über die Ihr hinwegrast.

Slime-ball-istic Mr. Missile: In dem neuen Retro-Spiel steuert Ihr einen waghalsigen Raketenmann, der mit rasanten Flügen und Explosionen Gebäude von zerstörerischem Schleim beschützt.

Ticket to Earth: Als eine Mischung auf Rollenspiel und Puzzle konzipiert, entführt Euch dieses neue Spiel in eine mystische Welt, deren Zivilisation sich dem Ende zuneigt – für Schnellentschlossene gibt es die App zum Startpreis von 3,99 Euro, 40 Prozent günstiger im Vergleich zum App-Preis, der in Kürze aufgerufen wird.

Bit City: Mit Geduld und Spucke baut Ihr in diesem Gratis-Spiel der Macher von Tiny Tower eine immer größer werdende Stadt, sammelt Steuern ein und haltet das System am Laufen.

Bit City Spiele universal (18) 197 MB Gratis

Golf Zero: Ein neues Retro-Spiel, das Golf so gefährlich macht, wie selten. Die kostenlose App konfrontiert Euch mit Leveln, bei denen Ihr den Golfball durch Scharen von zerstörerischen Hindernissen bugsieren sollt.

Golf Zero Spiele universal (11) 46 MB Gratis

Kingdom – New Lands: Das preisgekrönte Rollenspiel entführt Euch in ein mystisches (und verpixeltes) Königreich – mit der neuesten Version auch auf dem Apple TV.