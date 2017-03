App-Mix: Gute neue Spiele im Überblick und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

App-News

Super Mario Run: Ein großes Update fügt dem Nintendo-Hit neue Charaktere hinzu. Es lassen sich jetzt verschiedenfarbige Yoshis spielen. Außerdem ist das Game jetzt für mehr Level kostenlos zu spielen, es kommen bald neue Gebäude und auch einige Spezial-Event im Online-Modi hinzu.

Amazon Prime Video: Nach einem hervorragenden Serien-Start von „You Are Wanted“ mit Matthias Schweighöfer hat Amazon nun vorzeitig den Dreh einer zweiten Staffel in Auftrag gegeben. „You Are Wanted“ hat nach kurzer Zeit bereits den Rekord für die meisten 5-Sterne-Bewertungen bei Amazon geknackt.

Simple Feast: Der Telekom Mega-Deal der Woche ist etwas für Köche. Mit dieser Anleitung erhaltet Ihr nämlich das komplette Rezept-Angebot der breit aufgestellten Koch-App Simple Feast für ein Jahr gratis statt 69,99 Euro. Gut: Das Abo endet automatisch, eine Kündigung ist nicht erforderlich.

DriveNow: Alle Optionen für eine Fahrt können jetzt bereits im Voraus festgelegt werden. Vor der Abfahrt muss dann nur noch einmal die PIN eingegeben werden und los geht’s. Das Auto erkennt Euch schon 150 Meter vorher, möglich macht es ein großes Update der App.

DriveNow Carsharing

Pokémon GO: Ab sofort bestehen dank einem In-App Festival zum Thema Wasser verstärkt Chancen, Pokémon dieses Typs zu fangen. Darunter fallen etwa Karpador und Schiggy – inklusive ihrer Entwicklungen Garados, Schillok und Turtok.

Neue Apps

Bau-Simulator 2: Ihr gründet Euer Bauunternehmen und steuert 36 einzigartige Baustellen-Geräte, um hervorragende Gebäude fertigzustellen.

Death Road to Canada/Screenshot: Mit einer kleinen Gruppe etwas einfach gestrickter Jugendlicher, die skurille Unterhaltungen führen, werden hier in zufällig generierten Leveln Zombies bekämpft.

Sunless Sea: Mit über 350.000 Wörtern liefert Euch dieser Desktop-Port ein Textabenteuer par excellence für das iPad, welches zugleich auch mit grafischen Details überzeugt.

Sunless Sea

Ellie & Max: Quadratische Spielfiguren treffen auf quadratische Level – ein Spiel, bei dessen freischwebenden Puzzle-Leveln die Figuren sowohl zwei- als auch dreidimensional bewegt werden sollen.

Dead Ringer – Fear Yourself: Alle Horror-Fans, die nach etwas Spannung suchen, sollten sich dieses futuristische Spiel ansehen.

Balrog: Mystische Unterwasserwelten warten hier darauf, von Euch als U-Boot-Pilot durchfahren zu werden.

Pixelterra: Bei diesem Spiel haben wir es mit einer Anlehnung an Minecraft zu tun. Mit über 100 Craft-Rezepten baut Ihr Euch eine kleine Spielwelt auf, mit der dann anschließend frei interagiert werden kann.

PixelTerra

Curvyrace: Wie in klassischen Topdown-Rennspielen rast Ihr durch labyrinthische Level – die aber teilweise enorm komplex und eigen sind.

Curvyrace

Tokaido: Als Adaption eines erfolgreichen Brettspiels entführt Euch Tokaido in das mittelalterliche Japan.

Tokaido™

Card Thief: Freut Euch auf eine wilde Mischung aus Dungeon-Spiel und Solitär – perfekt für alle Kartenspiel-Fans, die nach Abwechslung suchen.

Cube Orbit: Match-3 Puzzle werden hier in die dritte Dimension, genauer gesagt auf die verschiedenfarbigen Seiten eines komplexen Würfels, transferiert.

Cube Orbit

Qorbit: Im Weltraum werden Euch kosmische Puzzle mit extraterrestrischen Objekten vorgesetzt. Mit Arcade-Action und Reaktionsschnelligkeit sollt Ihr sie lösen.

Qorbit

Trilogic: Die Spielregeln dieses Puzzlers folgen einem einfachen Prinzip, nämlich „Wasser löscht Feuer“. Mit diesem Leitsatz ist es die Aufgabe des Spielers, die Level-Bausteine passend aufzulösen.