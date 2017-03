App-Mix: Gangstar New Orleans neu und viele Rabatte zum Wochenende

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

App-News

Gangstar New Orleans: Frisches von Gameloft! Auf die neue Fassung des Open-World-Rollenspiels in New Orleans, inklusive großer Neon-Lichter, schneller Autos und vielen Parties, wollen wir als Online-Spielehighlight der Woche noch einmal besonders hinweisen.

FIFA Mobile Fußball: Eine aktualisiert Version des Fußball-Games liefert ab sofort tägliche Quests und verbessert darüber hinaus auch noch die künstliche Intelligenz hinter Simulations-Entscheidungen.

Mailbox.org: Der private Mail-Dienst bietet jetzt auch an, online Präsentationen zu erstellen und in der Cloud zu speichern. Alle Informationen sowie die Chance zu einem 30-tägigen Testabo findet Ihr hier.

Rise Alarm Clock: Drei zusätzliche Steuerungsgesten erlauben es Euch ab sofort, schneller einen Alarm in einer Stunde zu stellen, die Einstellungen eines Alarms und die jeweilige Musik zum Schlafen einzusehen.

King Rabbit: In der sogenannten Smaragdsammlung warten neue Level auf Euch – jetzt auch mit möglichen Gegnern in Kisten.

King Rabbit Spiele universal (133) 102 MB Gratis

Hootsuite: Auf Twitter gefundene Fotos können mit der App jetzt auch auf Facebook geteilt werden.

App des Tages

Bau-Simulator 2: Im Nachfolger des beliebten Simulations-Spiels steuert Ihr 36 Baufahrzeuge über unebene Konstruktionsgebiete.

Die besten Apps für Euer perfektes Wochenende

Wire: Ein sich wie magisch windendes Kabel wird hier durch die unterschiedlichsten Level bewegt, die im Verlauf des Spiels auch mit 19 Themes selbst gestaltet werden können

Wire #SorryBro Spiele universal Keine Bewertungen 167 MB Gratis

Dynasty Warriors: Die erfolgreiche Entwicklerschmiede hat heute mit Dynasty Warriors ein neues Manga-Battlespiel mit 48 einzigartigen Charakteren vorgestellt.

Meganoid (2017): Jeden Tag gibt es bei diesem futuristischen Platformer mit einem technoiden Robotermenschen als Protagonisten neu generierte Level zu spielen. Bis Sonntag ist das Game außerdem um 20 Prozent im Preis reduziert.

Meganoid(2017) Spiele universal Keine Bewertungen 73 MB 3,99 €

I Am President!: Donald Trump kann kaum genug auf die Schippe genommen werden – was hiermit erneut bewiesen wäre.

Command & Colours: Die neueste Kriegssimulation von HexWar zeichnet Schlachten des Ersten Weltkriegs nach.

Guns and Spurs: Mit grafisch reduzierten Leveln, dafür umso mehr Action werdet Ihr in diesem Cowboy-Rollenspiel in den Wilden Westen mitgenommen.

Climb! AMiYP: Eine etwas eigenwilliger Look, allerdings auch eine sehr mitreißende Steuerung lassen Euch hier mit einen Bergsteiger extreme Situationen am Steilhang durchleben.

Climb! AMiYP Spiele universal Keine Bewertungen 30 MB 1,99 €

KAMI 2: In der kostenlosen Fortsetzung des beliebten Puzzlers KAMI muss mit neuen Steuerungselementen der Bildschirm so schnell wie möglich in bestimmte Farben eingetaucht werden.

KAMI 2 Spiele universal Keine Bewertungen 129 MB Gratis

Dashy Square: Über 300 Soundtracks, mehr als 150 Charaktere und 20 Level können in diesem absolut abgedrehten Minispiel, dessen Plattform-Sequenzen auf dem Musik-Rhythmus im Hintergrund basieren, absolviert werden.

Dashy Square Spiele universal Keine Bewertungen 132 MB 1,99 €

ROME Total War – Barbarian Invasion: Mit einem von acht Barbarenstämmen oder als Befehlshaber des römischen Heeres erlebt Ihr in diesem neuen iPad-Spiel die Bedrohung des Römischen Reichs im 4. Jahrhundert nach Christus – hier unsere Besprechung:

R.B.I. Baseball 17: Auch in diesem Jahr liefert die MLB eine neue Folge der bekannten und grafisch hochwertigen Baseball-Simulation für iPhone und iPad.

Royal Dungeon: König und Königin sind auf einmal in ihrem sonst so heimischen Schloss gefangen und werden bedroht. Ihr helft Ihnen dabei, dieser seltsamen Gefahr zu entfliehen.

Royal Dungeon Spiele universal Keine Bewertungen 14 MB 2,99 €

Holy Potatoes! We’re in Space?!: Auch für den Mac gibt es diese Woche etwas Hochwertiges – ein Space-Abenteuer, bei dem Management-Fähigkeiten gefragt sind, um Kolonien auf Planeten am Leben zu erhalten. Dahinter steckt die bekannte Entwicklerschmiede Daedalic.

Orphan Black: 80 Level in zehn verschiedenen Welten liefert das düstere SciFi-Abenteuer Orphan Black, dessen rundenbasierte Story auf der gleichnamigen TV-Serie basiert.

Scooter Squad: Im Stil von klassischen 2D-Abenteuern mit Pixel-Grafik entfaltet Scooter Squad eine spannende Geschichte rund um ein internationales Schmuggler-Kartell mit dem Hauptsitz in Italien.