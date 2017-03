App-Mix: Facebook erweitert und viele Rabatte fürs Wochenende

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

App-News

Facebook: Das soziale Netzwerk hat bekanntgegeben, dass das Livestreaming erweitert wird. Ab sofort können auch Live-Videos vom Desktop (und nicht nur mobil) an Freunde und Abonnenten gestreamt werden können.

Facebook Soziale Netze universal (221098) 316 MB Gratis

Cut.: Die Entwickler der beliebten Puzzle hocus. und pocus. liefern schon im April ihr nächsten Werk aus. Cut. ist ein feiner Puzzler, bei dem filigran vorgezeichnete Formen passend zerschnitten werden müssen. Ein erster Trailer gibt mehr Aufschluss.

hocus. Spiele universal (606) 25 MB 0,99 €

pocus. Spiele universal Keine Bewertungen 65 MB 0,99 €

Week Calendar: Die vielseitige, auch auf Deutsch erhältliche Kalender-App für iCloud-, Google- und Exchange-Accounts überzeugt in der neuesten Version mit einem integrierten Gruppenplaner.

Barcoo: Die Lebensmittel-App mit integriertem Scanner, der Gesundheits-Infos über Lebensmittel inklusive Lebensmittel-Ampel direkt auf Euer iPhone bringt, feiert ihren achten Geburtstag. Grund genug, erneut auf diese wichtige App hinzuweisen.

Bejeweled Stars: Zum Frühlingsstart wird der Match-3-Klassiker mit 15 neuen Leveln ausgestattet.

Bejeweled Stars Spiele universal (336) 155 MB Gratis

Boom: Der vielseitiger Musik-Player Boom bietet nun einen komplett frei einstellbaren Equalizer für alle User, die größtmögliche Kontrolle über den Sound ihres iPhones oder iPads haben wollen.

Instagram: Nicht nur für User, auch für Werbetreibende wird Instagram immer beliebter. Wie TechCrunch berichtet, verzeichnet der Dienst inzwischen über eine Million monatlich aktive Werber. Im September 2016 waren es noch knapp 200.000.

Instagram Foto und Video iPhone (74185) 91 MB Gratis

App des Tages

Formula 1: Zum Start der Formel 1 bietet als Second Screen zusätzliche Infos zu allen Rennen – mehr Details hier bei uns:

Die besten neuen Apps für Euer perfektes Wochenende

Power Rangers – Legacy Wars: Fans der Serie können sich hier mit all ihren Lieblingshelden bekriegen, in Echtzeit-PvP in Konsolen-Qualität.

Militia: Hierbei handelt es sich um ein minimalistisches, rundenbasiertes Strategiespiel. Ihr führt dabei auf einem gerasterten Feld einen Trupp Soldaten gegen Monster ins Feld.

Militia Spiele universal Keine Bewertungen 72 MB 3,99 €

The Elder Scrolls: Ab sofort ist die digitale Fassung des beliebten Fantasy-Sammelkartenspiels auch für iPad erhältlich.

Bau-Simulator 2: Gründet Euer Bauunternehmen und steuert 36 einzigartige Baustellen-Geräte, um hervorragende Gebäude fertigzustellen.

Death Road to Canada: Mit einer kleinen Gruppe etwas einfach gestrickter Jugendlicher, die skurille Unterhaltungen führen, werden hier in zufällig generierten Leveln Zombies bekämpft.

Sunless Sea: Mit über 350.000 Wörtern liefert Euch dieser Desktop-Port ein Textabenteuer par excellence für das iPad, welches zugleich auch mit grafischen Details überzeugt.

Sunless Sea Spiele iPad Keine Bewertungen 505 MB 9,99 €

Ellie & Max: Quadratische Spielfiguren treffen auf quadratische Level – ein Spiel, bei dessen freischwebenden Puzzle-Leveln die Figuren sowohl zwei- als auch dreidimensional bewegt werden sollen.

Dead Ringer – Fear Yourself: Alle Horror-Fans, die nach etwas Spannung suchen, sollten sich dieses futuristische Spiel ansehen.

Balrog: Mystische Unterwasserwelten warten hier darauf, von Euch als U-Boot-Pilot durchfahren zu werden.

Pixelterra: Bei diesem Spiel haben wir es mit einer Anlehnung an Minecraft zu tun. Mit über 100 Craft-Rezepten baut Ihr Euch eine kleine Spielwelt auf, mit der dann anschließend frei interagiert werden kann.

PixelTerra Spiele universal Keine Bewertungen 40 MB 0,99 €

Curvyrace: Wie in klassischen Topdown-Rennspielen rast Ihr durch labyrinthische Level – die aber teilweise enorm komplex und eigen sind.

Curvyrace Spiele universal Keine Bewertungen 58 MB 0,99 €

Tokaido: Als Adaption eines erfolgreichen Brettspiels entführt Euch Tokaido in das mittelalterliche Japan.

Tokaido™ Spiele universal Keine Bewertungen 469 MB 6,99 €

Card Thief: Freut Euch auf eine wilde Mischung aus Dungeon-Spiel und Solitär – perfekt für alle Kartenspiel-Fans, die nach Abwechslung suchen.

Cube Orbit: Match-3 Puzzle werden hier in die dritte Dimension, genauer gesagt auf die verschiedenfarbigen Seiten eines komplexen Würfels, transferiert.

Cube Orbit Spiele universal Keine Bewertungen 54 MB Gratis

Qorbit: Im Weltraum werden Euch kosmische Puzzle mit extraterrestrischen Objekten vorgesetzt. Mit Arcade-Action und Reaktionsschnelligkeit sollt Ihr sie lösen.

Qorbit Spiele universal Keine Bewertungen 24 MB Gratis

Trilogic: Die Spielregeln dieses Puzzlers folgen einem einfachen Prinzip, nämlich „Wasser löscht Feuer“. Mit diesem Leitsatz ist es die Aufgabe des Spielers, die Level-Bausteine passend aufzulösen.