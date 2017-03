App-Mix: DWD Warnwetter neu mit Widget und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

App-News

DWD Warnwetter: Die offizielle Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes wurde heute mit einem neuen Widget aufgerüstet, welches unkompliziert Warnungen anzeigt. Außerdem wurde an der Barrierefreiheit der App gearbeitet – und Push-Nachrichten können mit verschiedenen Tönen ausgestattet werden.

WarnWetter Wetter universal (1113) 49 MB Gratis

Snapseed: Googles Bild-Editor für unterwegs kann sich jetzt auch Foto-Einstellungen, sogenannte „Looks“, zur schnellen Wiederverwendung merken.

Snapseed Foto und Video universal (2655) 130 MB Gratis

Google Maps: Und auch der Kartendienst des Such-Giganten hat ein spannendes neues Feature. Ab sofort werden bei Routenplanungen auch Fernbusverbindungen des Anbieters FlixBus angezeigt.

Table Tennis Touch: Für nur 99 Cent könnt Ihr kurzzeitig diesen hervorragenden Tischtennis-Simulator für iPhone und iPad laden. Mit Freispielen und einem Karriere-Modus ist die App sowohl etwas für zwischendurch als auch längere Pausen.

Instagram: Und wieder lässt sich das Fotonetzwerk bei einem Feature von Snapchat inspirieren. Für User, die sich in New York und Jakarta aufhalten, stellt die FotoApp ab sofort ortsbasierte Sticker bereit, wie Techcrunch berichtet. Weitere Orte folgen.

Instagram Foto und Video iPhone (73693) 82 MB Gratis

Facebook: Die italienische Firma Business Competence hat laut einem Bericht von ArsTechnica Facebook dazu bekommen, wegen einer Patent-Klage die Funktion „Orte in der Nähe“ bis auf weiteres abzuschalten.

Facebook Soziale Netze universal (220575) 285 MB Gratis

Love You to Bits: Noch in diesem Monat soll der grafisch hochwertige Puzzler neue Level bekommen, vermutlich auch mit neuen Welten dahinter.

IMBd: Dank eines neuen Identifikations-Markers, einem simplen „F“, können User der bekanntesten Film-Datenbank der Welt ab sofort Filme entdecken, die feministisch ausgerichtet sind.

App des Tages

Textify: Das nützliches Tool, das mit einer cleveren Oberfläche Whats-App Sprachnachrichten in Text umwandelt, haben wir heute zu unserer App des Tages gekürt – mehr Details hier bei uns:

Neue Apps

Float: Wer nach einem ruhigen Spiel mit meditativer Grafik sucht, um ein wenig abzuschalten, ist mit dieser Neuerscheinung gut beraten.

Float Spiele universal Keine Bewertungen 93 MB 1,99 €

9squared: Ein klassisches Legepuzzle, bei dem Farben in passenden Formen und Linien angeordnet werden sollen – auch in einer zeitlich begrenzten Runde gegen Eure Freunde.

9squared Spiele universal Keine Bewertungen 73 MB Gratis

Puppo!: Ebenfalls ein Puzzle-Spiel, bei dem es aber nicht nur um Farben, sondern auch um Zahlen geht. Mit immer mehr Steinen werden Zahlenreihen mit der richtigen Farbe im Hintergrund gebildet.