App-Mix: Aus für TextWrangler, neue Spiele und viele Rabatte zum Wochenende

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

Hinweis: Bitte fragt vor dem Kauf immer an der Kasse, ob Eure Filiale teilnimmt.

Bundle zum Sonderpreis

App-News

TextWrangler: Der Texteditor von Bare Bones Software wird nicht mehr weiterentwickelt. Für die nächste Version von macOS wird das Tool nicht mehr aktualisiert. Grund: Die Firma will sich nur noch auf BBEdit konzentrieren.

TextWrangler Entwickler-Tools (452) 9 MB Gratis

Vantage Kalender: Bis nächsten Donnerstag ist der Kalender mit einer 3D-Timeline zur Visualisierung der nächsten Termine „Apples Gratis-App der Woche“ – und damit statt 3,99 Euro kurzzeitig kostenlos zu laden.

Vantage Kalender Produktivität universal (99) 70 MB Gratis

Gmail: Eine kurze Mitteilung von Google bestätigt, dass User von Googlemail ab sofort Emails mit Anhängen von bis zu 50 MB Größe erhalten können.

8-bit Waterslide: Der trashige, von Apple sogar einmal als eines der „15 seltsamsten Spiele“ im Store betitelte Platformer, ist ab sofort gratis erhältlich. Dafür gibt es nun aber In-App-Käufe…

Tinycards: Das Vokabelkarten-System der Macher der Sprachlern-App Duolingo ist jetzt außer als App auch als Online-Tool nutzbar.

McDonald’s: Bald werden User wohl in Filialen der Fastfood-Kette Bestellungen per iPhone aufgeben können. Das bestätigte CEO Steve Easterbrook auf der jährlichen Investorentagung, wie Fortune berichtet.

McDonald’s Deutschland Essen und Trinken iPhone (4858) 78 MB Gratis

App des Tages

Incidence: Eine klasse Mischung aus Billard und Puzzle, die neben interessantem Gameplay auch hervorragendes Sound-Design bietet – mehr Details hier bei uns:

Incidence Spiele universal Keine Bewertungen 42 MB 1,99 €

Die besten neuen Spiele-Apps für Euer perfektes Wochenende

Pan-Pan: Ein grafisches Abenteuer in reduziertem, geometrischen Level-Design, das ein wenig an den Store-Hit Monument Valley erinnert.

Pan-Pan Spiele universal Keine Bewertungen 119 MB 3,99 €

Black Blue: In mehreren Runden sollen hier Punkte in mehreren Farben platziert werden, die am Ende eine recht komplexe Form ergeben können.

Black Blue Spiele universal Keine Bewertungen 46 MB 0,99 €

FFFLIGHT: Wipeout triff in diesem Retro-Spiel auf das Konzept des Endlos-Runners. Zu einem antreibenden Soundtrack könnt Ihr Euer Können in vier Schwierigkeitsstufen messen.

FFFLIGHT Spiele universal Keine Bewertungen 62 MB 1,99 €

After the End – Forsaken Destiny: 3D-Level mit dynamischer Fortentwicklung stellen Euch vor die Herausforderung, zugleich Puzzle-Denken und intuitive Reaktionen zu zeigen.

Empires & Puzzles: Mit taktischem Geschick baut Ihr in diesem mittelalterlich angehauchten Spiel eine Festung und verteidigt sie in Puzzle-Leveln gegen Monster.

Fiete Cars: Mit eigenen Autos und selbstgebauten Rennstrecken entdecken Kinder ab fünf Jahr die Welt der motorisierten Fortbewegung.

Fiete Cars Spiele universal Keine Bewertungen 188 MB Gratis

#Breakforcist: Ein rasanter Brickbreaker in pinker Neon-Ästhetik – dazu wird dieses japanisch anmutende Trash-Game auch noch von einem eigenen 8bit-Soundtrack begleitet.

#breakforcist Spiele universal Keine Bewertungen 82 MB 2,99 €

Goblins – Dungeon Defense: In klassischen Dungeons führt Ihr mit einem Unterwelt-Charakter Eurer Wahl Horden von Goblins gegen Feinde an. Die Steuerung gleicht dabei einem Mix aus Rollenspiel und Tower Defense.

Happy Sliders: Ein witziges Minispiel, bei dem auf dem Eis schlitternde Pinguine auf Zielbereiche geführt werden sollen.

Happy Sliders Spiele universal Keine Bewertungen 58 MB Gratis

Accessible MasterMind: Dieses Puzzle konfrontiert den Spieler mit klassischen MasterMind-Rätseln, bei denen Codes aus sechs Farben geknackt werden müssen. Auch Sehbehinderte können, dank VoiceOver-Einbindung, in den Genuss des Spiels kommen.

Accessible MasterMind Spiele universal Keine Bewertungen 2.4 MB 0,99 €

Gaps!: Mit viel Geschicklichkeit gilt es hier, an passenden Stellen Lücken zwischen Ebenen zu überspringen. Ein Spiel, dass Euch zwischendurch bei Laune halten kann.

Gaps! Spiele universal Keine Bewertungen 89 MB Gratis

Rainbow Ride: Ihr rast mit einem Regenbogen hinter Euch durch 2D-Labyrinthe. Je länger Ihr durchhaltet, desto besser.

Rainbow Ride Spiele universal Keine Bewertungen 26 MB Gratis

-PILA-: Die Puzzle-App verlangt abstraktes Denken, nur dann könnt Ihr die unterhaltsamen Rätsel auch wirklich alle lösen.

-PILA- Spiele universal Keine Bewertungen 23 MB Gratis

Ominous Objects: Das Wimmelbild-Spiel des bekannten Herstellers Big Fish Games ist ab sofort erhältlich. Ihr könnt die Basisversion kostenlos testen. Gefällt Euch das Game zahlt Ihr In-App 3,99 Euro für die Vollversion.

Mahjong Towers 3D: In einer kostenlosen Basis- und einer erweiterten Pro-Version können Mahjong-Experten Ihr Denkvermögen austesten.

Bibi & Tina Puzzle-Spaß: Mit Motiven aus den Kinder-Filmen ist dieses neue Puzzle ein netter Download für alle Fans zwischen 5 und 11 Jahren. Zu den Rätseln liefert die App außerdem noch 20 Film-Ausschnitte für unterwegs.

Yesterday Origins: Ein grafisches Highlight für Mac-Gamer, das Euch ins Jahr 1481 entführt. Aus heutiger Sicht erzählt, entfaltet sich langsam eine mysteriöse Geschichte rund um die spanische Inquisition und alchimistische Rituale.