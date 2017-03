App des Tages: The Witness im Video

Der Puzzler The Witness ist nun für macOS verfügbar und daher heute unsere App des Tages.

Das Spiel gibt es schon seit längerem für Windows und Konsolen – jetzt können aber auch Mac-User zugreifen. iOS-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden – ein Release ist zwar bestätigt, das Datum gibt es jedoch noch nicht.

The Witness nun auch für macOS

In dem Spiel geht es darum, auf einer wunderschön gestalteten Insel über 500 Rätsel zu lösen. Wie seid Ihr dort hingekommen, warum seid Ihr überhaupt dort? Das sind die zentralen Fragestellungen.

Anfangs seid Ihr zwar noch etwas verloren und alleine in der offenen Welt, aber nach und nach gewöhnt Ihr Euch an die Situation, erkundet die Welt und erfreut Euch an der spannenden Story.

Die Systemvoraussetzungen: Erforderlich sind mindestens macOS 10.11.6 sowie 4 GB Arbeitsspeicher und 5 GB Speicherplatz.