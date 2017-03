App des Tages: Textify wandelt WhatsApp Sprachnachrichten in Text um

iTopnews-Leserin Christine hat uns heute auf ihre erste eigene App hingewiesen.

Und da wir Idee und Umsetzung gelungen finden, haben wir Textify (App-Store-Link) gleich zu unserer heutigen App des Tages gekürt. Christine schreibt uns:

„Seit Jahren bin ich iTopnews-Leserin und habe dank eurer Beiträge bereits einige tolle Apps entdeckt. Heute würde ich euch gerne meine erste eigene iOS-App vorstellen.“

Clever: Mit Textify könnt Ihr Sprachnachrichten, die Ihr in WhatsApp erhaltet, im Handumdrehen in Text umwandeln. Schließlich kennt das jeder von uns:

Da trifft eine Sprachnachricht in WhatsApp ein, aber sie kann genau in diesem Moment nicht abgespielt werden. Weil man im Termin sitzt. Oder in der Schulstunde. Oder im Uni-Seminar. Dennoch ist man immer neugierig, was in der Sprachnachricht zu hören ist.

Basisversion kostenlos, interessanter In-App-Kauf zum kleinen Preis

Textify übernimmt diesen Part, wandelt die Sprachnachricht in Text um – in neun verschiedenen Sprachen. Das User Interface ist minimalistisch und kommt auf den Punkt. In unseren Tests klappte die Umwandlung in Text auch schon gut, ausgehend davon, dass wir es hier mit einer Version 1.0 zu tun haben.

Die Basisversion der App, die ab iOS 10.0 auf dem iPhone läuft, ist kostenlos. Wollt Ihr von Textify Sprachnachrichten auch noch nach Adressen, Terminen und Links durchforsten lassen, könnt Ihr diese Option für 99 Cent In-App freischalten. Das ist mehr als fair!