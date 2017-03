App des Tages: Spark – Mail-Client rüstet weiter auf

Der Mail-Client Spark hat auf macOS ein großes Update bekommen und ist heute App des Tages.

Mit der kostenlosen App hat Entwickler Readdle eine der besten Mail-Apps für Mac und iOS im Programm. Die Mac-Version ist jetzt dank eines neuen Updates auf Version 1.2 noch mal deutlich aufgerüstet worden.

Vor allem in Bezug auf Mail-Organisation hat sich viel getan. So können jetzt Labels für einzelne oder mehrere Mails zusammen vergeben werden. Diese sind auch in Workflows verwendbar.

Deutlich besseres Ordner-Management

Zudem wurde das Ordner-Management verbessert: Die angezeigten Ordner in der Seitenleiste sind flexibler verstellbar und können ebenfalls mit Farbtags oder intelligenten Sortier-Anweisungen erweitert werden. Falls gewünscht, zeigen sie auch die Anzahl ungelesener Nachrichten an.

Dazu wurden noch viele kleinere Funktionen hinzugefügt, etwa mehr Optionen in der intelligenten Suche, verbesserte Kontakt-Vorschläge beim Schreiben von Mails, manuelles Sichern von Entwürfen und mehr.

Zusammen mit den vielen Bugfixes, die die Performance deutlich erhöhen, bietet Spark nun noch mehr Gründe Euer Mail-Client auf dem Mac zu werden – oder (wie bei uns) zu bleiben… (ab macOS 10.11, 64-bit, englisch)

Spark ist auch für iOS erhältlich: