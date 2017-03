App des Tages: ProPublica

ProPublica, heute App des Tages bei uns, widmet sich investigativem Journalismus in den USA.

Auch nach über einem Monat reißt die Liste Aufsehen erregender Nachrichten aus den USA nicht ab. Was es da mehr als sonst braucht, ist unvoreingenommener, der Wahrheit und größtmöglicher Transparenz verpflichteter Journalismus.

Die Non-Profit-Organisation ProPublica aus New York hat sich diesem Prinzip schon vor Jahren verschrieben.

Dank der seit der Gründung im Jahr 2007 gesammelten Erfahrung blüht ihre Arbeit zurzeit auf – aber auch dank vieler Spenden, die hier getätigt werden können. Täglich erscheinen Berichte, etwa über die Hintergründe der Trump-Administration, latenten Antisemistismus in den Bundesstaaten und mehr.

All diese Nachrichten macht ProPublica auch per kostenloser iOS-App zugänglich. Die Anwendung ist auch in Deutschland erhältlich, aber natürlich nur mit den englischsprachigen Original-Artikeln.

Projekte zur Daten-Visualisierung im Browser

Außerdem lohnt es sich, im Desktop-Browser bei der „Projects“-Seite der Organisation vorbeizuschauen. Dort geht es um das Visualisieren von komplexen Daten, um sie zugänglicher zu machen.

14 der Projekte wurden jetzt auch mit einem Exzellenz-Preis für offenen, verständlichen Journalismus ausgezeichnet. Darunter befindet sich zum Beispiel der Beitrag „Lost Cause“, der mit eingefärbten Landkarten aufzeigt, in welchen US-Distrikten in den vergangenen Wahlen welche Parteien verloren – und eben nicht, wie sonst immer zu sehen, gewonnen – haben.

Zu alledem ist die Gratis-App für iPhone und iPad das erste Tor. Wer nach einer kritischen Stimme aus den USA sucht, die gern auch mal tiefer gräbt und Missstände aufdeckt, findet sie definitiv in ProPublica. (App ab iOS 9.0, ab iPhone 4S)