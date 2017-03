App des Tages: PhraseExpress – Textbausteine für iOS und Mac

Das Textbausteinprogramm PhraseExpress gibt es jetzt auch für iOS und Mac.

Unsere heutige App des Tages hat sich seit über 15 Jahren unter Windows bewährt und wurde bereits über eine Million Mal heruntergeladen. Nun wagt Hersteller Bartels Media aus Trier auch den Sprung zu Apple.

Die Textbausteine, die sich mit PhraseExpress bei der täglichen Schreibarbeit verwenden lassen, können das Tippen enorm erleichtern. Statt immer wieder die gleichen Texte zu tippen, lassen sich häufig verwendete Textbausteine per Autotext-Abkürzung aufrufen. In einem Chat wird zum Beispiel der Kurztext „5min“ blitzschnell in ein freundlicheres „Ich werde etwa 5 Minuten länger benötigen.“ erweitert.

Alternativ zur Eingabe von Abkürzungen lassen sich Textbausteine auch aus einem Menü auswählen. Mit Variablen, Schleifenprogrammierung und Verzweigungen könnt Ihr auch komplexe Automatisierungen realisieren. Auf der Website von Bartels Media erfahrt Ihr mehr.

Ab sofort funktioniert das alles auch am Mac ab OS X 10.10 „Yosemite“ sowie unter iOS ab Version 9. Das Programm wurde dabei umfassend für die Apple-Plattformen optimiert, zum Beispiel mit der „Split View“- und „Slide Over“-Funktion neuerer iPads, oder mit „Force Touch“. Am aktuellen MacBook Pro wird auch die Touch Bar unterstützt. Textbausteine lassen sich zwischen Mac und iOS per iCloud Drive synchronisieren.

Test mit zehn Textbausteinen ist gratis

Als privater Nutzer könnt Ihr PhraseExpress mit iOS und am Mac mit einer kostenlosen Version testen, die allerdings maximal zehn Textbausteine erlaubt. Ansonsten zahlt Ihr für iOS als In-App-Kauf 4,99 Euro, die Pro-Version mit Macro-Funktion kostet 24,99 Euro. Am Mac werden 24,95 Euro (Standard) bzw. 49,95 Euro (Pro) fällig.