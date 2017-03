App des Tages: Neuerscheinung Evergrow heute günstiger

Das gelungene Game Evergrow ist schon kurz nach der Veröffentlichung im Angebot.

Vor knapp zwei Wochen erschien der Titel im App Store. Nun wurde der Preis von 2,99 auf 1,99 Euro gesenkt. Wir haben das Spiel bereits in unserer iOS-Favoritenliste der besten Apps der Woche (KW 7) aufgenommen.

Evergrow kurz nach Start bereits im Angebot

Euer Ziel in den Spiel ist es, immer mehr Blöcke um Euch zu sammeln, um zu wachsen und stärker zu werden. So fliegt Ihr durch die schön gestalteten Umgebungen und versucht, am Leben zu bleiben. Auf In-App-Käufe verzichten die Entwickler. Dafür sind kostenlose iMessage-Sticker mit dabei.