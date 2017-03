App des Tages: Nelly Cootalot – The Fowl Fleet im Video

Nelly Cootalot: The Fowl Fleet ist ein klasse Adventure-Game und heute App des Tages.

Im Mac App Store erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit. Es wurde sogar von Apple in die Best-Of des letzten Jahres gewählt. Ihr schlüpft in die Rolle der Piratin Nelly Cootalot und begleitet sie auf ihrer Reise durch die Meere und an Land.

Durch die Szenen navigiert Ihr die taffe Heldin per Point-and-Click Steuerung. Die Dialoge sind vollständig auf Deutsch vertont und mit hochkarätigen Profi-Sprechern besetzt.

Ein Adventure-Game für alle Altersklassen

Im Laufe der Story werdet Ihr auf über 40 liebevoll gestaltete Charaktere treffen und tonnenweise brilliant inszenierte Rätsel lösen. Als nette Dreingabe werden mit der App auch noch ein paar in iMessage verwendbare Sticker geliefert. (ab iOS 7.1, ab iPhone 5, deutsch)

Die Mac-Version des Spiels: