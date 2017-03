App des Tages: Incidence im Video

Incidence, ein Puzzle mit Billard-Steuerung, küren wir heute zu unserer App des Tages.

Das frisch erschienene Spiel erinnert uns außerdem auch ziemlich an Minigolf, ein Spiel, das viele als Kind – und womöglich auch jetzt noch – sehr gerne spielen oder gespielt haben.

Es gibt 100 Level und in Zukunft, so verspricht der Entwickler, sollen noch neue Rätsel hinzukommen. In jedem Level gilt es, eine kleine Kugel mit gezielten Schlägen in einen Zielbereich zu befördern.

Einfache, aber wirkungsvolle Steuerung

Dies geschieht durch eine genauso einfache wie wirkungsvolle Steuerung: Wie mit einem Billiard-Queue holt Ihr mit einem Finger hinter dem Ball aus, definiert mit einem Pfeil die Richtung bzw. Schlagstärke und lasst los.

Mit einer begrenzten Anzahl von Schlägen sollt Ihr dann durch die immer herausfordernder werdenden Level kommen. Dabei muss häufig um Ecken gedacht und taktisch geschlagen werden.

Hindernisse wie zerstörerische Zacken oder trickreich platzierte Beam-Portale, die die Kugel woanders hin befördern, erschweren die Sache noch mehr. Solltet Ihr dabei ein Level mal nicht auf Anhieb schaffen, kein Problem: Jedes Level lässt sich so oft wiederholen wie nötig.

Hervorragende Soundeffekte, keine In-App Käufe

Was neben diesem Gameplay sehr begeistert, sind die Soundeffekte dieses Premium-Spiels ohne In-App Käufe. Vor allem mit Kopfhörern, aber auch mit den Lautsprechern des iPhone 7 entsteht durch sie ein Raumklang, der perfekt zu der reduzierten 2D-Grafik von Incidence passt und immer aufs neue begeistert. (ab iOS 7.0, ab iPhone 4S, englisch)