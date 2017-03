App des Tages: Formula 1 zum Start der Formel 1

Die Formel 1 will ab heute in neue Zeiten aufbrechen. Das versprechen die Ecclestone-Nachfolger.

Der US-Medienkonzern Liberty Media, neuer Besitzer des Rennzirkus, will den zuletzt arg verschnarchten Sport in eine bessere Zukunft führen. Dazu gehört auch eine Social-Media-Offensive:

Teams und Fahrer dürfen in der neuen Saison, die am Sonntag in Australien startet, erstmals Videoclips aus dem Fahrerlager zeigen. Willkommen im Jahr 2017!

Die offizielle Formel-1-App Formula 1, die es seit einigen Jahren gibt, ist aber noch in der Vergangenheit zuhause. Hier hat sich seit 2016 bis auf eine etwas renovierte Optik wenig getan. Zugegeben: Wirklich schlecht ist die App nicht, alle Sessions lassen sich in Echtzeit verfolgen, mit Zeitenmonitoren und mit einer GPS-Karte, die die Autos als Punkte zeigt. Und Ihr hört Sprüche aus dem Team Radio, die im Fernsehen nicht laufen. Für absolute Formel-1-Freaks als Second Screen ein gutes und bewährtes Angebot.

Liveübertragungen als In-App-Käufe fehlen aber weiterhin. Hier muss Liberty erst die TV-Rechte neu verhandeln, um solche Services zu ermöglichen. Und der Preis von 26,99 Euro fürs Jahr dient auch eher dazu, neue Fans abzuschrecken. Immerhin: Nachdem die Saison nur acht Monate dauert, könnt Ihr auch zum Monatsabo für 2,99 Euro greifen und Euch damit „satte“ 3,07 Euro sparen. In der Gratis-Version müsst Ihr dagegen auf so viele Inhalte verzichten (Streckenkarte, Videos, Reifenverschleiß, Audio-Kommentare und einiges mehr), dass sich die Nutzung kaum lohnt.

Die Zukunft dauert noch

Fazit: Genau wie beim Sport, den Michael Schumachers Ex-Teamchef Ross Brawn (bei Benetton, Ferrari und Mercedes) wieder auf Vordermann bringen soll, wird es auch bei Social Media und der App dauern, bis die Altlasten von Bernie Ecclestone weggeräumt sind. Aber vielleicht erleben wir ja bereits 2018 eine deutlich attraktivere Formel-1-App.

