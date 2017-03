App des Tages: Felis Save all the cats im Video

Felis: Save all the cats!, eine Plattformer-App rund um Katzen, küren wir heute zur App des Tages.

Euer Ziel in dem Spiel ist es – wie der Name schon sagt –, Katzen zu retten. Dafür lauft und springt Ihr durch die vielfältigen Level. Anfangs fühlt sich die Steuerung zwar etwas seltsam an, aber nach und nach gewöhnt Ihr Euch daran.

In den Leveln werdet Ihr auch einige Gegner vorfinden. Diese werden nicht nur Euch aufhalten wollen, sondern versuchen teilweise auch, Euch die Katzen wieder wegzunehmen! Das gilt es natürlich zu verhindern.

Ihr müsst auch immer ein Auge auf Eure Lebensenergie haben. Ist diese aufgebraucht, müsst Ihr das Level neu starten. Es ist nicht einfach, alle Katzen zu finden, da sie teilweise gut versteckt sind – also handelt weise. Ein Level ist nur dann abgeschlossen, wenn Ihr alle Wesen gerettet und sicher ans Ende gebracht hat. (ab iOS 6.0, ab iPhone 4S, englisch)