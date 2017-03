Angeschaut: Polk BOOM Bit, tragbarer Mini-Lautsprecher für unterwegs

Der Polk BOOM Bit ist ein winzig kleiner Lautsprecher, der als Alternative zu Kopfhörern genutzt werden kann.

Der kleine Lautsprecher für rund 34 Euro ist etwa so groß wie ein handelsüblicher USB-Stick. Mithilfe eines Clips mit Stahlfeder-Klemme lässt sich der BOOM Bit an Eurer Kleidung, aber auch am Gürtel oder einer Tasche befestigen.

Der Sound ist so abgestimmt, dass er nur von Euch selbst und Eurer unmittelbaren Umgebung zu hören ist.

Das Konzept richtet sich dabei vor allem an Sportler: Das kompakte Gehäuse ist mit einer Gummischicht überzogen und ist stoß-, schweißfest und schmutzabweisend. Die bunten Farben machen den BOOM Bit zu einem witzigen Begleiter.

Weltweit erster echter tragbarer Bluetooth Lautsprecher

Die Musik wird per Bluetooth von Eurem iPhone oder anderen Geräten gestreamt und direkt am BOOM Bit gesteuert. Ihr könnt die Lautstärke anpassen, Titel überspringen und pausieren. Auch Anrufe können mittels Freisprechfunktion getätigt werden.

Im Test hat uns der Klang positiv überrascht. Für die kleinen Abmessungen beeindruckend!

Praktisch: Der BOOM Bit verfügt über einen herkömmlichen USB-Anschluss, über den er auch geladen wird. Ihr könnt ihn also auch im Netzteil aufladen. Der Akku hält dann drei Stunden bei mittlerer Lautstärke. Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät nach 8 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Umfrage: In Berlin wohnen die meisten „Musik-Connaisseure“

In einer repräsentativen Umfrage hat Polk zudem ermittelt, dass es in der Hauptstadt fünf Musik-Typen gibt. Der „leidenschaftliche Musikhörer“ ist mit 22 Prozent vertreten und hört den ganzen Tag lang Musik. Der „Connaisseur“ (22 Prozent) ist ein echter Musik-Feinschmecker und in Berlin besonders stark vertreten. Wer seine Musik zur Lebenssituation abstimmt, gehört zu den „emotionalen Musikhörern“ (20 Prozent).

„Musik Entertainer“ nutzen die richtigen Songs vor allem zur Party und beim Abhängen mit Freunden. Gerade bei Schülern besonders vertreten ist der „Musik-Energizer“ (11 Prozent), der Musik zum Aufpushen als eine Art Engerydrink nutzt, um schwere Aufgaben angehen zu können.

Zu welchem Musik-Typ würdet Ihr Euch zählen?