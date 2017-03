Angeschaut: BandWerk – Apple Watch Armbänder made in Germany

Die deutsche Firma BandWerk stellt hochwertige Armbänder für die Apple Watch her.

Wir haben uns gleich zwei Armbänder (Nylon und Cordovan-Leder in schwarz) über mehrere Wochen angeschaut.

Die Apple Watch ist nicht nur ein Design-Objekt, sie ist auch ein Beweis für Präzisionsarbeit. Das gilt auch für Zubehör, das in Handarbeit entsteht. Wer also nicht auf die gängigen Armbänder aus der Massenproduktion setzen will, braucht Alternativen.

Hier können wir den Blick auf BandWerk empfehlen. BandWerk ist ein kleines Unternehmen aus Süddeutschland.

Über 150 Arbeitsschritte wenden die Mitarbeiter dort für nur ein Armband auf. Das nennen wir Leidenschaft.

Und das zeigt sich auch im täglichen Erlebnis mit dem Band. Neben der sehr guten Verarbeitung überzeugt auch die Haltbarkeit. Am Anfang wirkt das Leder noch hart, doch das liegt in der Natur des Materials. Nach einigen Tagen der Flexibilisierung des Leders war unser BandWerk-Armband extrem angenehm zu tragen. Den ganzen Tag lang.

Das schwarze Armband besteht dabei aus Cordovan-Leder. Der Unterschied im Vergleich zu normalen Lederarmbändern: die glatte und leicht glänzende Oberfläche. Cordovan ist sogar wasserabweisend und spritzwassergeschützt, schwimmen solltet Ihr mit dem Armband aber natürlich nicht gehen.

In zwölf verschiedenen Farbvarianten gibt es die Armbänder zu kaufen. Neben vielen normalen Ledervarianten sticht auch die Variante mit Straußenleder ins Auge.

Übrigens: Auch die optische Aufmachung in kleinen Holzkisten mit Aufdruck und innenliegendem Beutel kann sich sehen lassen.

Das Beste: Die Armbänder sind für die gebotene hochwertige Qualität bezahlbar. Je nach Farbe und Material kostet ein Watch-Armband zwischen 79 und 119 Euro. Ihr könnt die Armbänder hier versandkostenfrei bestellen.

Gutscheine hat BandWerk auch im Angebot, falls Ihr ein solch hochwertiges Armband nicht nur selbst kaufen, sondern auch verschenken möchtet.