Anchor: Personalisiertes Radio mit Sender-Funktion

Mit der Radio-App Anchor erhaltet Ihr auf Euch zugeschnittene Radiosendungen.

Lineares Radio ist mittlerweile ziemlich out. Was Radio-Fans in Zeiten des Internets brauchen, ist auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, variables Radio. Dies bietet die vor kurzem mit einem Redesign auf Version 2.0 gehievte, kostenlose App Anchor.

Sie versammelt Sprechbeiträge, Sounds, Musik und ganze Sendeformate von hunderten Usern und sortiert sie nach Themen. Diese könnt Ihr frei kombinieren und Anchor liefert Euch dazu laufend Inhalte. Auch nach konkreten Sendungen kann gesucht werden.

Applaus für gute Sendungen

Gefällt Euch das, was Ihr hört? Dann teilt es am besten auch gleich mit Euren Freunden. Ein ebenfalls sehr coole Funktion: Ihr könnt gelungenen Beiträgen – die natürlich häufig auf Englisch sind – applaudieren.

Radio für das 21. Jahrhundert

Ihr könnt sogar direkt bei den Machern Sendungen anrufen, um Euren Meinung kundzutun – oder, um besseres zu liefern, selbst eine erstellen. Dazu erlaubt Ihr der App den Zugriff auf Euer Mikro und lasst Eurer Kreativität freien Lauf. Demokratisches, vielfältiges Radio – dieses Ideal macht Anchor 2.0 realer denn je. (ab iOS 8.0, ab iPhone 4S, englisch)